Справа Нелі Штепи. Ексмер Слов’янська повідомила суд про важке захворювання

Віталій Тараненко
Нелю Штепу судять з 2014 року
фото: УНІАН

Феміда відмовилася зупиняти розгляд справи, який триває 12 рік

Комісійна судово-медична експертиза виявила онколологічне захворювання у колишньої міської голова Слов’янська Донецької області Нелі Штепи, яка обвинувачується у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

З цього приводу адвокат Штепи направив до суду клопотання про зупинення розгляду справи до поліпшення стану здоров’я обвинуваченої. Він зазначив, що його клієнтка має важке онкологічне захворювання; лікування здійснюється шляхом проведення курсів поліхіміотерапії. Також зафіксовано тимчасові функціональні обмеження обвинуваченої під час проведення лікування та у періоди гострих побічних ефектів хвороби.

Захисник зауважив, що експертиза не надала чітких висновків щодо можливої участі Штепи у судових засіданнях.

Разом із тим, Феміда констатувала: Неля Штепа потребує періодичного планового стаціонарного лікування у зв`язку з проведенням курсів спеціалізованої протиплухинної терапії. При цьому не зафіксовано необхідності безперервного або постійного стаціонарного перебування для обвинуваченої.

«Навіть під час курсів стаціонарного лікування стабільно фіксується задовільний загальний стан на тлі ясної свідомості (Нелі Штепи – «Главком»), що допускає можливість амбулаторного спостереження (лікування) у «міжстаціонарні» періоди. Враховуючи наведене, на даний час, з урахуванням висновку експертизи, відсутні підстави для зупинення кримінального провадження, а тому в клопотанні слід відмовити», – йдеться в ухвалі суду.

Найближче судове засідання призначено на 6 квітня.

Як повідомляв «Главком», Неля Штепа майже два роки не відвідує судові засідання; замість неї туди ходять її захисники.

Нагадаємо, що Нелю Штепу судять з 2014 року. До повномасштабної війни її справу розглядав Орджонікідзевський районний суд Харкова. Головуюча суддя Олена Глібко встигла провести допит Штепи та заслухати свідків.

У березні 2022 року Голова Верховного суду ухвалив розпорядження про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану. Після чого справу Штепи забрали у судді Глібко і передали на розгляд до Київського районного суду Полтави.

У квітні 2023 року суддя Олена Глібко пішла у відставку за власним бажанням.

На засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Стверджувала, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.

Читайте також:

Читайте також

Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
26 лютого, 19:05
Зірка Голлівуду розповіла, що відбулося в Україні за чотири роки війни
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
26 лютого, 15:18
Роман Куценко відзначений орденами «За Мужність» I, II та III ступенів.
Знищив понад десять російських повітряних об'єктів. Згадаймо Романа Куценка
26 лютого, 09:00
«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн
«Культурні сили» випустили зворушливий кліп про дитинство в укриттях та серед руїн
2 березня, 17:55
Ізраїль вдарив по нафтових об'єктах Ірану
Ізраїль вдарив по нафтових об'єктах Ірану
7 березня, 23:41
Савіти Ваґнер
Німкеня втратила єдину доньку на війні в Україні
8 березня, 21:29
Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються
Уражено низку об’єктів російської армії: деталі від Генштабу
11 березня, 15:49
Судноплавство через стратегічний коридор може опинитися під загрозою
Іран замінував Ормузьку протоку
11 березня, 19:26
Загроза іранських дронів: ФБР попередило Каліфорнію
Загроза іранських дронів: ФБР попередило Каліфорнію
11 березня, 20:45

Справа Нелі Штепи. Ексмер Слов’янська повідомила суд про важке захворювання
Привласнив донати на ЗСУ: на Хмельниччині керівник благодійного фонду отримав підозру
Привласнив донати на ЗСУ: на Хмельниччині керівник благодійного фонду отримав підозру
Скандал у ТЦК: підполковник вимагав у бізнесу два авто
Скандал у ТЦК: підполковник вимагав у бізнесу два авто
На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
