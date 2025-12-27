Головна Країна Кримінал
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
Обвинуваченій загрожувала в'язниця, але вона уклала угоду про визнання винуватості
Співпраця з ворогом припала на літні канікули обвинуваченої

Суд визнав винною ученицю 11 класу ліцею №15 у Хмельницькому у незаконному поширенні інформації про рух, переміщення та розташування Збройних сил України та передачі цих даних представнику іноземної спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи у середині червня 2025 року неповнолітня через Telegram почала спілкуватися з військовослужбовцем Центру інформаційних операцій Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Представник ворожої спецслужби запропонував дівчині співпрацю за винагороду. На що остання добровільно погодилася.

Першим завданням, за яке обвинувачена отримала 949 грн, стала відеофіксація будівель Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 28 липня дівчина зняла на свій iPhone периметр Академії, зокрема, паркан з облаштованим колючим дротом типу «Єгоза», навчальні корпуси, житлові будівлі гуртожитків/казарм, фортифікаційні будівлі та оборонні споруди на території, а також військовослужбовців на території цього закладу.

Наступним об’єктом, який обвинувачена зафільмувала телефоном, стала військова частина у Хмельницькому. Зокрема, на відеокадри потрапили паркан, будівля контрольно-пропускного пункту, територія перед будівлею КПП, військова техніка поблизу КПП, в`їзні ворота на територію та будівлі і споруди. За цю роботу ворог заплатив 501 грн.

За зйомку території обласного ТЦК обвинувачена отримала 902 грн від куратора з Росії.

Крім того, російський розвідник доручив одинадцятикласниці придбати і встановити на залізничній колії у Хмельницькому відеокамеру для фіксування руху потягів, які перевозять військову техніку та боєприпаси. Для реалізації злочинного плану куратор виділив майже 3,5 тис. грн. В інтернеті дівчина купила відеокамеру, павербанк і сімкарту. Вказане обладнання обвинувачена встановила і налаштувала біля залізничної колії. За це завдання хмельничанка одержала 1,4 тис. грн винагороди.

Відеокамера працювала у режимі реального часу близько двох годин, фіксуючи рух потягів. Потім обладнання викрили співробітники СБУ, а також затримали дівчину.

Обвинуваченій загрожувало позбавлення волі від восьми до 12 років. Однак їй вдалося уникнути в’язниці, пішовши на угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, неповнолітня визнала вину та активно сприяла у розкриттю злочину.

У підсумку суд затвердив угоду, яка передбачала покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, які замінено на два роки іспитового терміну. Також у термін покарання Феміда зарахувала перебування обвинуваченої у СІЗО – всього чотири місяці.

Окремо суд поклав на обвинувачену низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цьому ж органу про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також їй заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іще суд стягнув 4,4 тис. грн процесуальних витрат із законного представника обвинуваченої на користь держави.

Як повідомляв «Главком», стрілець штурмового спеціалізованого батальйону «Шквал» (входить до складу ЗСУ; його формували із колишніх засуджених) отримав 15 років і один місяць позбавлення волі за вчинення державної зради, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і підпал автівки військовослужбовця. 

Теги: росія СБУ війна Хмельницький вирок

