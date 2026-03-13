Головна Країна Кримінал
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Готував вбивство Білецького. СБУ викрила ворожого агента
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

За даними слідства, підозрюваний готував удар по місцю розташування командира Третього армійського корпусу

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам РФ ліквідувати командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА з іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області. За даними слідства, він готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

«Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл», – йдеться в заяві.

Співробітники СБУ викрили російського «крота» ще на початковому етапі шпигунської діяльності. Згодом його було затримано на території гарнізону та вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

«За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ. Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування», – кажуть правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

