Куди витрачає гроші збитковий державний Укрексімбанк під час війни (документи)

Укрексмібанк закуповує рекламні послуги, але піариться в обхід тендерів

«Укрексімбанк», який належить державі, витрачає мільйони гривень на послуги піару та моніторингу інформації про себе у медіа. Про це свідчать дані публічних закупівель банку, доступні на платформі Prozorro.

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Так, до початку війни в Україні «рекламні» тендери держбанку сягали суттєвих розмірів. Протягом довоєнного 2021 року банк провів закупівлі піару із загальною очікуваною вартістю у понад 21 млн грн.

З початком війни витрати банку на саморекламу зменшилися. Зокрема, з початку поточного року банк закупив рекламні послуги (моніторингу ЗМІ) на суму у понад 750 тис. грн в однієї компанії (було два тендери по 376 тис. грн кожен).

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Перемогу ТОВ «Блуберрі» банк віддав двічі підряд, відкинувши при цьому пропозицію від іншої компанії, яка була на понад 100 тис. грн дешевшою, за ціну переможця.

Між тим, замовлені банком у «Блуберрі» послуги, судячи з даних Prozorro полягають у здійсненні «моніторингу медіа-активності АТ «Укрексімбанк» та банків-конкурентів». Про написання чи розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації в документах закупівлі не йдеться.

Однак, рекламні комерційні матеріали про «Укрексімбанк» все одно публікуються. Так, на сайті Forbes протягом 10 останніх місяців вийшло три «партнерські матеріалі» обсягом понад 3000 знаків, які, згідно з публічним прайсом видання, коштують від 72 тис. до 132 тис. грн. Однак таких закупівель «Укрексімбанк» не поводив, а тому, вірогідно, сотні тисяч державних коштів витрачені у непрозорий спосіб.

Під керівництвом Сергія Єрмакова на свою саморекламу державний «Укрексімбанк» витрачає кошти попри статус найбільш збиткового в державі станом на кінець минулого року.

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Раніше стало відомо, про те, що «Укрексімбанк» замовив послуги з прибирання на понад 30 млн грн у фіктивної компанії казаха.

А послуги з реконструкції свого центрального офісу 8,5 млн грн під час війни банк замовив у компанії, що очевидно, є «прокладкою» оскільки перезамовляє ремонтні роботи у зовсім іншої фірми.

Зауважимо, що заробітна ж плата керівників «Укрексімбанку» в середньому перевищує 1 млн грн – членам правління та наглядової ради – на місяць.

Нагадаємо, у 2022 році за підсумками роботи Найбільші збитки отримали Сенс Банк (Альфа-Банк) – 6,97 млрд грн, а також державні Укрексімбанк (6,89 млрд грн) та Укргазбанк (2,76 млрд грн). Про це свідчать дані НБУ.