Майже 13 млн грн збитків «Укрспецекспорт»: підозрюються ексдиректор та син посадовця РНБО
Оскільки вказані особи перебувають за межами України про підозру їм повідомили у порядку статті 135 КПК України
Національне бюро Україні та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому директору ДК «Укрспецекспорт» та сину експершого заступника секретаря РНБО Україну про підозру в організації та вчиненні зловживання службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Як зазначається, колишній генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» та родич колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони України отримали підозри в розкраданні майже 13 млн гривень.
За даними джерел «РБК-Україна» в правоохоронних органах, йдетсья про сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського та Павла Букіна, який раніше очолював «Укрспецекспорт».
Правоохоронці провели розслідування за фактами зловживань в «Укроборонпромі» після публікацій журналістських розслідувань про змову тодішнього гендиректора «Укрспецекспорту» з родичем чиновника РНБО.
Слідство встановило, що змова полягала в наданні відкату Гладковському з коштів «Укрспецекспорту» шляхом укладення договору про постачання обладнання.
Так, протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вони забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між «Укрспецекспорт» та підконтрольними Гладковському компаніями про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки за умисно завищеними майже у 7 разів цінами (близько $450 тис.).
Ці дії, за даними слідства, призвели до того, що «спец експорту» було завдано збитки у розмірі 12,9 млн гривень. У свою чергу Гладковський збагатився на цьому на понад $170 тис. – саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту.
Оскільки вказані особи перебувають за межами України про підозру їм повідомили у порядку статті 135 КПК України.
Крім того, в НАБУ нагадали, що Гладковський є учасником ще одного кримінального провадження. Справа стосується одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення керівником «Укрспецекспорту». Ця справа наразі слухається у суді.
Раніше повідомлялося, що НАБУ викрило схему заволодіння мільярдом гривень підприємства «Зоря» – «Машпроект».
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