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Євросоюз передасть Україні додаткові системи ППО та ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз передасть Україні додаткові системи ППО та ракети
Samp/T – протиракетна система оборони, призначена для захисту від ракет та безпілотників
фото з відкритих джерел

За словами президента, додаткові системи протиповітряної оборони допоможуть краще захищати українські міста

Європейський Союз надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава нашої держави провів перемовини з лідерами європейських країн. Серед них – президент Фінляндії, премʼєр-міністр Британії, премʼєр-міністр Греції, премʼєр-міністр Хорватії. Також Зеленський мав розмову з генсеком НАТО Марком Рютте та з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом.

«Чітка підтримка України. Дякую», – підсумував український лідер.

Також президент розповів про новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. За його словами, для України це передусім додаткова ППО: системи та ракети.

«Додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом український президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

Крім того, український лідер доручив міністру оборони, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо призупинення американської допомоги.

До слова, за словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, пауза у військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів є тимчасовою. Зупинка надання озброєння пов’язана із невдалою зустріччю президентів США та України в Білому домі.

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Теги: Володимир Зеленський президент ракета Європейський союз системи ППО

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