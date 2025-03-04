Євросоюз передасть Україні додаткові системи ППО та ракети

Samp/T – протиракетна система оборони, призначена для захисту від ракет та безпілотників

За словами президента, додаткові системи протиповітряної оборони допоможуть краще захищати українські міста

Європейський Союз надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава нашої держави провів перемовини з лідерами європейських країн. Серед них – президент Фінляндії, премʼєр-міністр Британії, премʼєр-міністр Греції, премʼєр-міністр Хорватії. Також Зеленський мав розмову з генсеком НАТО Марком Рютте та з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом.

«Чітка підтримка України. Дякую», – підсумував український лідер.

Також президент розповів про новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. За його словами, для України це передусім додаткова ППО: системи та ракети.

«Додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом український президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

Крім того, український лідер доручив міністру оборони, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо призупинення американської допомоги.

До слова, за словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, пауза у військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів є тимчасовою. Зупинка надання озброєння пов’язана із невдалою зустріччю президентів США та України в Білому домі.