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Житель Хмельниччини продавав Росії бази даних громадян України та ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Житель Хмельниччини продавав Росії бази даних громадян України та ЄС
Правоохоронці вилучили у підозрюваного комп’ютерну техніку та серверне обладнання
фото: Кіберполіція

Під час обшуку злочинець завдав тілесних ушкоджень кіберполіцейському

Кіберполіція викрила жителя Хмельниччини у збуті росіянам баз із персональними даними громадян України та Євросоюзу.

Протиправну діяльність 36-річного мешканця Нетішина викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з працівниками Святошинської окружної прокуратури, повідомляє Кіберполіція.

Чоловік був адміністратором закритих груп і каналів у месенджері Telegram, де здійснював продаж персональних даних українців та громадян ЄС.

Зокрема, у розпорядженні зловмисника були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень, даних банківських рахунків.

Загалом бази містили персональну інформацію понад 300 мільйонів осіб, громадян України та країн ЄС.

В залежності від обсягу даних фігурант просив за них від $500 до $2 тис.

Попередньо встановлено, що покупцями були і громадяни країни-агресора. Оплату за продаж баз даних громадянам Росії фігурант отримував за допомогою заборонених на території України валют.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України та на підставі ухвали суду правоохоронці прийшли до фігуранта для проведення обшуку.

Зловмисник перешкоджав проведенню слідчих дій, а пізніше – завдав співробітнику кіберполіції тілесних ушкоджень. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

В оселі зловмисника правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільні телефони, три десятки жорстких дисків, SIM-карти, комп’ютерну техніку та серверне обладнання, на якому кіберполіцейські виявили бази даних з обмеженим доступом.

Житель Хмельниччини продавав Росії бази даних громадян України та ЄС фото 1
Житель Хмельниччини продавав Росії бази даних громадян України та ЄС фото 2

Наразі встановлюється походження цих баз.

За фактом нападу на кіберполіцейського слідчі Шепетівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Тривають слідчі дії.

Теги: Національна поліція України Хмельниччина злочин

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