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Ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. СБУ навела докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. СБУ навела докази
За матеріалами СБУ вже припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП
фото: СБУ

Одного священника Московського патріархату обміняли на 28 українських військовослужбовців

Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік ворога, а одного священника Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає «Інтерфакс».

Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ МП було розпочато ще минулого року.

«У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога», – зазначив він.

Також повідомляється, що двох священників УПЦ МП було передано за обміном.

«І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців», – повідомив Малюк.

За матеріалами СБУ вже припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

«Я вже казав раніше – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан», – підсумував глава СБУ.

Раніше на в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами.

До слова, у Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом.

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Теги: Московська церква в Україні обмін полоненими суд священник

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