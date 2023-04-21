Ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. СБУ навела докази

За матеріалами СБУ вже припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП

Одного священника Московського патріархату обміняли на 28 українських військовослужбовців

Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік ворога, а одного священника Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає «Інтерфакс».

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Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ МП було розпочато ще минулого року.

«У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога», – зазначив він.

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Також повідомляється, що двох священників УПЦ МП було передано за обміном.

«І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців», – повідомив Малюк.

За матеріалами СБУ вже припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

«Я вже казав раніше – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан», – підсумував глава СБУ.

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Раніше на в'їзді в Київ прикордонники виявили монаха УПЦ МП з компрометуючими матеріалами.

До слова, у Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом.