Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині затримано чоловіка, який поранив киркою військового

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині затримано чоловіка, який поранив киркою військового
52-річний чоловік напав на працівника ТЦК
фото: Львівська обласна прокуратура/Telegram

Військового було доставлено у лікарню

У Стрию Львівської області правоохоронці затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

«Увечері 10 грудня цього року у Стрию під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила. У той вечір військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 52-річний місцевий мешканець відмовився їх надати і почав тікати на велосипеді», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині затримано чоловіка, який поранив киркою військового фото 1

За даними справи, коли військовослужбовець наздогнав втікача, той витягнув кирку, розмахнувся і вдарив військового у бік. Після скоєного – викинув знаряддя нападу і втік, а пораненого з рубаною раною було доставлено у лікарню.

Правоохоронці нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

До слова, Українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду. Як інформує «Главком», на цьому наголосила військова омбудсманка Ольга Решетилова.

Читайте також:

Теги: ТЦК Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нападникам загрожує позбавлення волі терміном до чотирьох років
Побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині: двох підозрюваних затримано
8 грудня, 16:01
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
8 грудня, 04:46
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу на Львівщині
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини, є постраждалі
6 грудня, 10:48
На рахунку 35-річного Дениса Гармаша 31 матч та два голи у складі національної збірної України
Ексфутболіст збірної України Гармаш був мобілізований до ЗСУ? Відповідь Київського ТЦК
28 листопада, 15:57
Затримано заступника начальника ТЦК, який жорстоко побив військовозобов'язаного
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
27 листопада, 16:25
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
21 листопада, 17:22
Наразі тривають слідчі дії
«Не стримав емоцій». Київський ТЦК пояснив, чому військовий бив по цивільній машині
20 листопада, 16:47
У Вінницькому ТЦК заявили, що військовослужбовці не здійснюють оповіщення громадян у цивільному одязі
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
13 листопада, 09:53
Тепер у єдиній черзі з військовозобов'язаними змушені стояти люди, які оформлюють соціальні послуги, квартирні питання та інші адміністративні процедури
Громадський активіст розповів, як відстрочки від мобілізації паралізували ЦНАПи
11 листопада, 11:56

Кримінал

На Львівщині затримано чоловіка, який поранив киркою військового
На Львівщині затримано чоловіка, який поранив киркою військового
ДБР підтвердило: фігуранти плівок НАБУ бували у них в будівлі
ДБР підтвердило: фігуранти плівок НАБУ бували у них в будівлі
У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці
У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці
Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход
Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход
На Вінниччині стався викид мазуту в Ладижинське водосховище. Поліція відреагувала (фото)
На Вінниччині стався викид мазуту в Ладижинське водосховище. Поліція відреагувала (фото)
На Закарпатті суд виніс вирок неповнолітнім, які зґвалтували 46-річну жінку
На Закарпатті суд виніс вирок неповнолітнім, які зґвалтували 46-річну жінку

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua