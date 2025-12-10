На Львівщині затримано чоловіка, який поранив киркою військового

Військового було доставлено у лікарню

У Стрию Львівської області правоохоронці затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

«Увечері 10 грудня цього року у Стрию під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила. У той вечір військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 52-річний місцевий мешканець відмовився їх надати і почав тікати на велосипеді», – йдеться у повідомленні.

За даними справи, коли військовослужбовець наздогнав втікача, той витягнув кирку, розмахнувся і вдарив військового у бік. Після скоєного – викинув знаряддя нападу і втік, а пораненого з рубаною раною було доставлено у лікарню.

Правоохоронці нападника розшукали та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

До слова, Українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду. Як інформує «Главком», на цьому наголосила військова омбудсманка Ольга Решетилова.