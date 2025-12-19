Головна Країна Суспільство
Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Документування агресії РФ дає надію на справедливість
Значна частина задокументованих злочинів уже передана до Міжнародного кримінального суду

Злочини Росії під час війни проти України є найбільш задокументованими за всю історію світових воєн, і частина з них буде розглянута Спеціальним трибуналом за злочин агресії. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому», коментуючи згортання США програм із фіксації воєнних злочинів та перспективи міжнародного правосуддя.

«Як людина, яка з 2016 року займалася документуванням воєнних злочинів, можу запевнити вас, що головне вже зібрано та опрацьовано. Мене, здається, чи то у 2023-му, чи у 2024 році запитували, чи не втомилися я документувати одні і ті самі види злочинів. Бо, мовляв, про це вже все сказано. Я відповідала тоді, що продовжую робити свою роботу, щоб світ про такі злочини ніколи не забув. І я думаю, що мої колеги-правозахисники керуються аналогічною мотивацією», – розповіла Решетилова.

За словами Решетилової, подальша робота з документування воєнних злочинів ускладнилася після того, як США згорнули низку програм, зокрема через припинення фінансування USAID. Водночас вона наголосила, що правозахисники працювали не заради коштів, а з метою досягнення справедливості. Значна частина задокументованих злочинів уже передана до Міжнародного кримінального суду, а всі факти зафіксовані українськими правоохоронцями, а також у звітах ОБСЄ та інших міжнародних правозахисних організацій. Таким чином, необхідна доказова база для історії та правосуддя вже сформована.

«І я впевнена, що частина злочинів Росії буде розглянуті на Спецтрибуналі за злочин агресії проти України, створення якого добилася наша держава. Хоча тут важливе не лише притягнення винних до відповідності, а й забезпечення потерпілих – а все наше суспільство є потерпілим – правом на правду», – додала омбудсменка.

«Це право на правду є ключовим для того, щоб наступні покоління не забули про нинішню війну. І для того, щоб світова безпекова архітектура мала інституційну пам'ять для майбутнього запобігання подібним злочинам», – підсумувала військова.

За словами Решетилової, процес притягнення винних до відповідальності ще далекий від фіналізації, однак безпрецедентний рівень документування російської агресії та воєнних злочинів уже є важливою перемогою і підґрунтям для відновлення справедливості.

Нагадаємо, що військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). За словами Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.  

