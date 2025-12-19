Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова

Значна частина задокументованих злочинів уже передана до Міжнародного кримінального суду

Злочини Росії під час війни проти України є найбільш задокументованими за всю історію світових воєн, і частина з них буде розглянута Спеціальним трибуналом за злочин агресії. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому», коментуючи згортання США програм із фіксації воєнних злочинів та перспективи міжнародного правосуддя.

«Як людина, яка з 2016 року займалася документуванням воєнних злочинів, можу запевнити вас, що головне вже зібрано та опрацьовано. Мене, здається, чи то у 2023-му, чи у 2024 році запитували, чи не втомилися я документувати одні і ті самі види злочинів. Бо, мовляв, про це вже все сказано. Я відповідала тоді, що продовжую робити свою роботу, щоб світ про такі злочини ніколи не забув. І я думаю, що мої колеги-правозахисники керуються аналогічною мотивацією», – розповіла Решетилова.

За словами Решетилової, подальша робота з документування воєнних злочинів ускладнилася після того, як США згорнули низку програм, зокрема через припинення фінансування USAID. Водночас вона наголосила, що правозахисники працювали не заради коштів, а з метою досягнення справедливості. Значна частина задокументованих злочинів уже передана до Міжнародного кримінального суду, а всі факти зафіксовані українськими правоохоронцями, а також у звітах ОБСЄ та інших міжнародних правозахисних організацій. Таким чином, необхідна доказова база для історії та правосуддя вже сформована.

«І я впевнена, що частина злочинів Росії буде розглянуті на Спецтрибуналі за злочин агресії проти України, створення якого добилася наша держава. Хоча тут важливе не лише притягнення винних до відповідності, а й забезпечення потерпілих – а все наше суспільство є потерпілим – правом на правду», – додала омбудсменка.

«Це право на правду є ключовим для того, щоб наступні покоління не забули про нинішню війну. І для того, щоб світова безпекова архітектура мала інституційну пам'ять для майбутнього запобігання подібним злочинам», – підсумувала військова.

За словами Решетилової, процес притягнення винних до відповідальності ще далекий від фіналізації, однак безпрецедентний рівень документування російської агресії та воєнних злочинів уже є важливою перемогою і підґрунтям для відновлення справедливості.

