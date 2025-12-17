Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК
Пресслужба ТЦК стверджує, що чоловік поводився агресивно та погрожував лікарям і військовослужбовцям ножем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військові стверджують, що військовозобовʼязаний спробував покалічити себе «з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб»

У Одесі в приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік здійснив спробу самокаліцтва, зокрема порізав собі вени. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний ТЦК.

Зазначається, що громадянина доставили до ТЦК працівники Національної поліції України, оскільки він перебував у офіційному розшуку за порушення правил військового обліку. «Всупереч поширеним твердженням, громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі «Оберіг» дані про наявність у нього відстрочки відсутні», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба ТЦК стверджує, що під час проходження стандартних процедур військовозобовʼязаний спробував покалічити себе «з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб». За словами військових, чоловік поводився агресивно, погрожував лікарям, які прибули в ТЦК, і військовослужбовцям ножем, через що медики певний час не могли надати йому необхідну допомогу. Згодом постраждалого все ж госпіталізували.

ТЦК стверджує, що військовослужбовці не вчиняли протиправних дій щодо громадянина. За словами пресслужби, військові та поліцейські вживали всіх можливих заходів для збереження життя та здоров’я чоловіка.

Одеський обласний ТЦК наголосив, що подібні дії мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою. «Закликаємо суспільство критично ставитися до заяв осіб, які намагаються виправдати порушення Закону емоційними провокаціями та поширенням неправдивої інформації», – йдеться у дописі.

До слова, Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службове розслідування після інциденту, що стався 4 грудня 2025 року в Одесі. За повідомленням громадської організації «Захист держави. Одеса», група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті.

Читайте також:

Теги: ТЦК мобілізація Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затримано заступника начальника ТЦК, який жорстоко побив військовозобов'язаного
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
27 листопада, 16:25
Через ворожий удар виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури
Окупанти атакували Одесу: пошкоджено енергооб’єкт
4 грудня, 07:49
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
9 грудня, 10:31
Більшість забруднень становить діоксид вуглецю – 17,4 тонни
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
9 грудня, 13:35
Наразі тривають слідчі дії
«Не стримав емоцій». Київський ТЦК пояснив, чому військовий бив по цивільній машині
20 листопада, 16:47
Обвал балкона стався 25 листопада на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
26 листопада, 14:29
Перші напади на військових ТЦК почалися ще 2023 року
Напади на працівників ТЦК: військова омбудсманка назвала головну причину
7 грудня, 19:34
У селі Нова Чортория стався конфлікт між студентками та військовослужбовцем ТЦК
День ЗСУ у Новій Чорториї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
11 грудня, 10:30
Наслідки обстрілу Одещини 13 грудня
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
14 грудня, 10:49

Новини

В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК
В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК
Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу
Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу
Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами
Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
Удар по порту Чорноморська. Стало відомо, що перевозило турецьке судно: відео
Удар по порту Чорноморська. Стало відомо, що перевозило турецьке судно: відео
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua