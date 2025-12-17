В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК

Військові стверджують, що військовозобовʼязаний спробував покалічити себе «з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб»

У Одесі в приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік здійснив спробу самокаліцтва, зокрема порізав собі вени. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний ТЦК.

Зазначається, що громадянина доставили до ТЦК працівники Національної поліції України, оскільки він перебував у офіційному розшуку за порушення правил військового обліку. «Всупереч поширеним твердженням, громадянин не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі «Оберіг» дані про наявність у нього відстрочки відсутні», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба ТЦК стверджує, що під час проходження стандартних процедур військовозобовʼязаний спробував покалічити себе «з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб». За словами військових, чоловік поводився агресивно, погрожував лікарям, які прибули в ТЦК, і військовослужбовцям ножем, через що медики певний час не могли надати йому необхідну допомогу. Згодом постраждалого все ж госпіталізували.

ТЦК стверджує, що військовослужбовці не вчиняли протиправних дій щодо громадянина. За словами пресслужби, військові та поліцейські вживали всіх можливих заходів для збереження життя та здоров’я чоловіка.

Одеський обласний ТЦК наголосив, що подібні дії мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою. «Закликаємо суспільство критично ставитися до заяв осіб, які намагаються виправдати порушення Закону емоційними провокаціями та поширенням неправдивої інформації», – йдеться у дописі.

До слова, Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службове розслідування після інциденту, що стався 4 грудня 2025 року в Одесі. За повідомленням громадської організації «Захист держави. Одеса», група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті.