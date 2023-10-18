Вихователька дитсадка у Києві побила дитину: поліція після скандалу відкрила справу

Вихователька подзвонила батькам постраждалої дівчинки й сказала, що просто подряпала її замочком від кофтинки

Дворічна дівчинка у стані середньої тяжкості – у неї подряпини, садна та пухир

До Голосіївського управління поліції Києва звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька дошкільного навчального закладу завдала тілесних ушкоджень їхній дворічній доньці. Про це повідомили у столичному управлінні поліції.

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Як стало відомо, батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Правоохоронці задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи. У поліції вказують, що для зʼясування всіх обставин події та роботи з родиною також залучаються співробітники ювенальної поліції.

Відомості за фактом інциденту правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Після отримання результатів експертизи справу можуть перекваліфікувати, уточнили у поліції. Триває слідство.

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У Facebook мати постраждалої дівчинки написала, що дитину нібито побила вихователька столичного дитсадка №513, ясельної групи Світлана Нікітіна.

У середу, 11 жовтня, киянка Анастасія Настека відвела свою дочку, якій лише 2 роки та 9 місяців, до дитячого садка №513 у Голосіївському районі столиці. А вже приблизно о 10 годині зателефонувала вихователька Світлана Нікітіна й сказала, що випадково подряпала дівчинку й замазала зеленкою. Удень тато забрав дочку. Й вже вдома дівчинка почала розповідати й показувати на собі, як її ображала вихователька.

Дитина показала, як вихователька била її по шиї, прикривала рота, щоб вона не плакала, та говорила «закрий свій рот». За словами мами, жінка робила це тому, що дівчинка хотіла додому й плакала.

Сімейна лікарка оглянула дитину й у висновку написала, що в дівчинки подряпина, садна, пухир, стан середньої тяжкості. У консультаційному центрі лікар-невролог зробив висновок, що у дитини гостра реакція на стрес.

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«Гематоми на шиї, які вихователька намагалася замазати зеленкою, підтвердила, що це вона випадково нігтями, навіть не відвела у медпункт. Судмедексперт сказав, що так можна переламати хрящ, і дитина може померти», – зазначила мати.

На шиї у дівчинки залишилися глибокі подряпини, які у садочку замазали зеленкою фото: скрін з відео з соцмереж

Після цього ввечері батьки зателефонували в поліцію. Там їм сказали приїхати й написати заяву, запевнили, що цілодобово чергує представник ювенальної служби. Проте, коли батьки з донькою приїхали до відділення, до них ніхто з ювенальної поліції не спустився.

«Вони зателефонували до садка, їм там сказали, що просто подряпали дитину замочком від кофтинки. Й у поліції вже була своя версія. Заяву в нас не хотіли приймати», – наголосила мати постраждалої дитини.

Батькам довелося звертатися до адвоката і вже подавати заяву до суду на невиконання службових обов'язків поліцейськими.

Про побиття дівчинки написали десятки ЗМІ, проте правоохоронці відкрили справу тільки через тиждень після інциденту.

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Директорка закладу запевнила батьків, що ушкодження в дитини нібито через блискавку на куртці, яку необережно застібала вихователька. Сама ж вихователька говорити з журналістами відмовилася.

16 жовтня (через п'ять днів після події) було створено комісію, яка наступного дня вже побувала в садочку. У садку нібито ведеться внутрішнє розслідування. Вихователька та її помічниця отримали догани. Але не через те, що били дитину, а за те, що не доповіли про ситуацію завідувачці.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися з дітей та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником. Згодом суд обрав запобіжний захід вихователькам.