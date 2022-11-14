Знущався та стріляв у цивільних: українець, який воював на боці РФ, отримав підозру

Затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області







Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на тимчасово окупованій частині півдня України. У результаті спільних дій встановлено місцезнаходження і затримано бойовика терористичної організації «ДНР», який воював проти України у складі армії РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Він знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів. Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав «паспорт» місцевої окупаційної адміністрації. На початку повномасштабного вторгнення чоловіка «відрядили» до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку «народної міліції «ДНР». Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

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Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази злочинів бойовика терористичної організації «ДНР» на прізвисько «Філ», що дозволило суду посадити його за ґрати на 12 років.