Малюнки Бенксі продали на благодійному аукціоні за шалені гроші (фото)

Картини пожертвував британський діджей Грант «Daddy G» Маршалл

Два рідкісні твори Бенксі продали на благодійному аукціоні за 140 тис. фунтів стерлінгів (понад п’ять мільйонів гривень). Кошти спрямують на підтримку вразливих груп населення у Брістолі та Малаві. Про це йдеться у Іnstagram East Bristol Auctions.

За інформацією ВВС, картини пожертвував британський діджей Грант «Daddy G» Маршалл з Massive Attack. Музикант розповів, що відчув себе «зобов'язаним допомогти», адже дізнався про скорочення фінансової допомоги з боку Великої Британії. Символічно, що Грант народився у Бристолі.

Благодійний аукціон організувала компанія Vanguard. Він пройшов під керівництвом East Bristol Auctions у Сент-Джуді. Усі вторговані кошти передадуть організаціямTemwa – займається забезпеченням продовольчої безпеки, водопостачання, санітарії та освіти в північній частині Малаві та Aid Box Community (ABC) – підтримує біженців та людей, які не мають житла у Брістолі.

Із молотка пішли картини «Я боровся із законом» та «Бомбардування Середньої Англії».

Зокрема, на аукціон виставили оригінальну картину бристольського художника Дейла DvNM Коллінза та картину всесвітньо відомого африканського художника Бенджаміна Ібебе. Серед інших лотів – твори таких митців, як Інкі, Яго Деканозішвілі та Вільям Дайс.

Нагадаємо, картину, яку Бенксі намагався знищити на аукціоні, продали за рекордну суму.

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