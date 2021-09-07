Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон

Нинішній власник придбав треуголку на невеликому аукціоні в Німеччині

Треуголка, яка належала Наполеону Бонапарту, походження якої було доведено за допомогою аналізу ДНК, піде з молотка на аукціоні Bonhams в Лондоні 27 жовтня. Про це повідомляє The Guardian.

Головний убір, описаний як «перший капелюх, який містить ДНК імператора», зараз виставлений в Гонконзі.

Нинішній власник придбав треуголку на невеликому аукціоні в Німеччині – на момент покупки про те, що вона належала Наполеону Бонапарту, не було відомо.

Як розповів The Guardian менеджер аукціонного дому Bonhams Саймон Коттл, власник припустив, що треуголка могла належати французькому імператору через збіг і вік артефакту, і його розмір.

«Це була чиста удача», – сказав Саймон Коттл.

З треуголкою було проведено численні аналізи. В тому числі, і ДНК, оскільки на ній були знайдені п'ять волосків.

«Два волоска були вивчені, і вони містили маркери ДНК Наполеона», – повідомив Коттл.

До слова, раніше футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, була продана за $1,38 млн.

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