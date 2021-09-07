  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Головний убір описаний як &laquo;перший капелюх, який містить ДНК імператора&raquo; - Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон
    Головний убір описаний як «перший капелюх, який містить ДНК імператора»
    Фото: Tyrone Siu/Reuters

    Нинішній власник придбав треуголку на невеликому аукціоні в Німеччині

    Треуголка, яка належала Наполеону Бонапарту, походження якої було доведено за допомогою аналізу ДНК, піде з молотка на аукціоні Bonhams в Лондоні 27 жовтня. Про це повідомляє The Guardian.

    Головний убір, описаний як «перший капелюх, який містить ДНК імператора», зараз виставлений в Гонконзі.

    Нинішній власник придбав треуголку на невеликому аукціоні в Німеччині – на момент покупки про те, що вона належала Наполеону Бонапарту, не було відомо.

    Як розповів The Guardian менеджер аукціонного дому Bonhams Саймон Коттл, власник припустив, що треуголка могла належати французькому імператору через збіг і вік артефакту, і його розмір.

    «Це була чиста удача», – сказав Саймон Коттл.

    З треуголкою було проведено численні аналізи. В тому числі, і ДНК, оскільки на ній були знайдені п'ять волосків.

    «Два волоска були вивчені, і вони містили маркери ДНК Наполеона», – повідомив Коттл.

    До слова, раніше футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, була продана за $1,38 млн.

    Читайте також:
    Теги: аукціон аналізи ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон