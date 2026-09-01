Латвія заборонила ввозити книги з Росії та Білорусі

Нові обмеження торкнулися не лише поліграфічної продукції, а й одягу, взуття, іграшок та спортивного обладнання

З 1 вересня у Латвії набув чинності закон, який забороняє ввезення низки промислових товарів із Росії та Білорусі. До переліку потрапили книги, газети та інша поліграфічна продукція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ERR.

Як повідомила пресслужба уряду Латвії, нові обмеження поширюються на низку категорій продукції російського та білоруського походження.

Крім книг, газет та іншої поліграфічної продукції, заборонено ввозити одяг і готові текстильні вироби, взуття, головні убори, іграшки, ігри та спортивне обладнання.

Обмеження також стосуються товарів російського та білоруського виробництва, які намагаються ввезти до Латвії через треті країни. Таким чином, ввезення продукції через держави, які не входять до Європейського Союзу, не дозволяє обійти нову заборону.

Раніше Європейська комісія підтримала плани Латвії обмежити ввезення товарів із Росії та Білорусі. Можливість запровадження таких заходів у Єврокомісії пояснювали міркуваннями безпеки.

Водночас запроваджена Латвією заборона не поширюється на продукцію, яка надходить з інших держав Європейського Союзу. Зокрема, товари російського або білоруського виробництва можна ввезти до Латвії з Литви. Також дозволеним залишається транзит таких товарів територією Латвії до інших країн Євросоюзу.

Крім того, з 1 вересня «Пошта Латвії» припинила обробляти міжнародні експрес-відправлення EMS із Росії. Йдеться про поштові відправлення, які передбачають кур'єрську доставку безпосередньо до дверей отримувача. Коли їхню обробку можуть поновити, наразі невідомо.

Законодавчі зміни, які дозволили запровадити відповідні обмеження, Сейм Латвії ухвалив наприкінці липня. Латвійська влада пояснювала рішення необхідністю посилити безпеку країни, а також скоротити доходи Росії та Білорусі від експорту продукції.

Ще однією метою нових правил стало обмеження надходження до Латвії російських пропагандистських матеріалів. Саме з цим, зокрема, пов'язана заборона на ввезення книг, газет та іншої поліграфічної продукції з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, 28 серпня внаслідок атаки російського безпілотника у Київській області було знищено склад, де зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також низки українських видавництв, зокрема «Уроборос», «Основи» та Vivat.

Засновник мережі Readeat Дмитро Феліксов повідомив, що російський дрон влучив у складське приміщення, де зберігали книги Readeat, Book.ua та інших українських видавців. Унаслідок атаки було знищено понад 60 тис. книжок, а збитки оцінили у 23 млн грн.