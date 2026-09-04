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«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи
Олена Зеленська: «Це спосіб підтримувати дух»
фото: elle.lt

Олена Зеленська висловилася про навчання під час повномасштабного вторгнення

Українці під час війни продовжують відвідувати культурні заходи та після безсонних ночей через обстріли все одно йдуть на ярмарки, театри та концерти. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю журналу Elle Lithuania, пише «Главком».

За словами Зеленської, культурне життя українців не припинилося через війну, а навпаки, є активним та розвивається.

«Ми помітили, що протягом усього періоду нашого опору театри та культурні заходи завжди заповнені глядачами. Навіть після найважчих атак ті самі люди, які вночі провели час в укриттях, наступного дня йдуть на книжкові ярмарки, до театрів, на концерти. З’являються нові культурні заходи, навіть фестивалі. Більшість із них пов’язані з народним мистецтвом та відродженням традицій», – сказала Олена Зеленська.

Олена Зеленська не вважає культурні заходи «розвагами під час війни». Перша леді пояснила, що для українців культурне життя допомагає підтримувати ментальний стан. «Що це? Розваги під час війни? Ні. Це спосіб підтримувати дух. Спосіб зберегти в собі відчуття нормальності. Якщо хочете, ще одна форма терапії», – розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи
Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи
фото: elle.lt

Крім того, Зеленська висловилася про навчання в Україні під час повномасштабного вторгнення. За її словами, можливість здобувати знання також дає дітям «відчуття нормальності» під час війни.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми не були впевнені, чи варто дітям продовжувати навчальний рік. Адже небезпека була реальною. Однак ми вирішили, що війна не повинна позбавляти їх права рости, розвиватися та мати нормальне дитинство. Уже п’ятий рік, попри вторгнення, діти в Україні навчаються. Так, зараз це складніше, ніж у мирний час, і ми відкрито визнаємо ці труднощі. Але діти навчаються, складають іспити, а зовсім нещодавно навіть відсвяткували випускні. Це те відчуття нормальності, яке має бути в кожної людини», – зазначила дружина президента.

У коменатрях в соцмережах журналу Elle Lithuania користувачі прокоментували обкладинку з Оленою Зеленською. Серед коментаторів були й іноземні читачі.

  • «Вона така красива».
«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи фото 1
фото: скриншот ellelithuania/Instagram
  • «Наша неперевершена леді».
«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи фото 2
фото: скриншот ellelithuania/Instagram
  • «Таке чудове, виразне обличчя… Красуня».
«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи фото 3
фото: скриншот ellelithuania/Instagram
  • «Дуже потужний образ. Респект фотографу».
«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи фото 4
фото: скриншот ellelithuania/Instagram

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська продемонструвала дизайнерську річ з особливою вишивкою зі свого гардероба. Дружина президента доповнила свій образ аксесуаром від українського бренду на шостій церемонії нагородження почесним званням «Національна легенда України».

До слова, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали державну вечерю у Парижі під час офіційного візиту до Франції. Подружжя з'явилося на публіці у стриманих образах.

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Теги: війна культура навчання Олена Зеленська перша леді

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