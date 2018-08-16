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    Культура

    Фільм «Донбас» покажуть на кінофестивалі у Торонто

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    Фільм «Донбас» покажуть на кінофестивалі у Торонто

    Фільм створювали у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії

    Фільм «Донбас» Сергія Лозниці покажуть у рамках секції Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

    Світова прем'єра фільму відбулася На Каннському кінофестивалі. Вона відкривала другий за значенням конкурс, «Особливий погляд», й отримала нагороду за найкращу режисуру.

    Також фільм був показаний на кінофестивалях у Карлових Варах, Мюнхені, Мельбурні та Єрусалимі. Українська прем'єра «Донбасу» відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі.

    Фільм створювали у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Проект стрічки став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно України.

    Фільм, що розповідає про війну на сході України, складається з 13-ти епізодів, які об’єднує спільний простір. Вони ніби випливають один з одного, створюючи фільм-подорож не лише по фейкових республіках, а й жанрами. Сам Лозниця називає свій фільм мандрами між комедією абсурду та трагедією абсурду. Він показує реальні історії, перетворивши їх на масштабне художнє полотно.

    В український прокат фільм має вийти восени.

    Нагадаємо, в Україні розпочалися зйомки художнього фільму, в основу якого покладена історія ветеранів батальйону Донбас, які брали участь у визвольній операції.

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