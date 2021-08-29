Хто стане керівником столичного Театру юного глядача? Керівниця столичного департаменту культури заявила про тиск

Яна Барінова обурена тим, що окремі ЗМІ беруть участь в організованій кампанії проти прозорого конкурсу

Директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Яна Барінова заявила про тиск на неї через конкурс на посаду директора-художнього керівника Театру на Липках. На своїй сторінці у Facebook посадовиця повідомила, що отримала «більше 20 дзвінків від дуже «впливових» людей з вимогами різного ступеня нахабності «не чіпати Гирича» – чинного очільника Київського академічного театру юного глядача.

За словами Яни Барінової, аналогічні дзвінки отримав її батько Дмитро, який живе і працює в Одесі та взагалі не має до справи жодного стосунку.

«Люди, що ви робите? Збираєтесь тиснути на посадову особу через родину? Може, ще й доньці зателефонуєте?! У вас з морально-етичними якостями все у порядку?

Усвідомте: тиснути на мене – марна справа. Я не маю ніякого відношення до формування конкурсної комісії. У дні конкурсів я проводжу більшість робочого часу за межами Департменту, аби навіть випадково не перетнутися ані з комісією, ані зі здобувачами. Прозорість конкурсних процедур – це єдиний шанс залучити до комунальних закладів культури «свіжу кров», людей, які досі не сприймали міську культуру як щось живе та сучасне. А я хочу, щоб вона стала саме такою. І так, конкурси існують для того, щоб у них перемагав кращий, щоб працювала ротація, щоб існувала реальна конкуренція ідей, талантів», – зауважила посадовиця.

Яна Барінова також зауважила, що на сайті театру розміщено звернення колективу, у якому працівники просять провести конкурс так, щоб в ньому обов’язково переміг чинний керівник. У свою чергу, пан Гирич очолює театр уже 30 років.

«Не бачу ніяких підстав для перенесення конкурсу. Якщо сумніви, тривога, стурбованість колективу театру мають підгрунття – є законний шлях оскаржити результати конкурсу у суді. Так це працює в цивілізованому середовищі. Якщо ж це спланована за радянським лекалам PR-акція і спроба «поламати через коліно» керуючий орган та особисто мене як директора – вона не вдалася. І не вдасться», – підсумувала посадовиця.

Раніше повідомлялося, що Київський Національний театр імені Івана Франка, який історично називають «першою сценою України», 20 серпня відкрив 102-й сезон.

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