В Одесі відкриють реконструйований театр і презентують прем’єру від Марії Матіос

Бюджет реконструкції театру становить майже 20 млн гривень

В Одесі 21 серпня відчинить двері оновлений Український академічний театр імені В. Василька – після тривалої та виснажливої реконструкції. У цей же день до 30-річчя Незалежності України театр презентує прем’єру вистави «Серце навпіл» за творами Марії Матіос (колаборація з Івано-Франківським Національним театром імені Івана Франка).

Одеський академічний український драматичний театр імені В. Василька тривалий час шокував одеситів і гостей міста занедбаним зовнішнім виглядом, фасад був у стані суцільної руйнації.

Цьогоріч до 30 річчя Незалежності України в межах програми президента «Велике Будівництво» Одеська облдержадміністрація вирішила максимально оновити й зовнішній, і внутрішній вигляд знаменитого театрального приміщення, відомого за історичними розвідками, як «Театр Сибірякова» (зведеного ще 1903 року).

Бюджет реконструкції становить майже 20 млн гривень. Наразі оновлюється історичний фасад, здійснюється серйозна реконструкція внутрішнього театрального простору, зокрема великої сцени і глядацької зали.

Як каже «Главкому» директорка-художня керівниця Одеського українського театру Юлія Пивоварова, підтримка українського театру на Півдні України – це справа державної ваги. Особливо в контексті теперішніх гібридних воєн, які роздирають і Південь, і Схід України.

«Місцева влада й особисто губернатор Сергій Гриневецький розуміють стратегічне значення українського театру в Одесі, тому сприяють театру, підтримують його. Наш глядач теж наш постійний союзник у питанні підтримки та захисту українського мистецтва в Одесі. Про це свідчать захоплені відгуки наших глядачів на репертуарні вистави театру, поставлені найкращими режисерами України: Максимом Голенком, Дмитром Богомазовим, Іваном Уривським, Стасом Жирковим», – розповіла Пивоварова.

У новому сезоні театр має намір подарувати глядачам нові постановки Максима Голенка («Золоте теля» за Ільфом і Петровим), Євгена Корняга (Білорусь), який реалізує проєкт на основі українського фольклору, буде й українська класика, і низка вистав від молодих українських режисерів.

Також 21 серпня презентують творчу колаборацію з Івано-Франківським Національним драмтеатром – це прем’єрна вистава на основі прози Марії Василівни Матіос, видатної української письменниці.

Проєкт відповідальний, адже для Франківського драмтеатру Марія Василівна давно «свій» автор, як колись Микола Куліш був «своїм» автором для Театру «Березіль» Леся Курбаса. На одеській сцені в день прем’єрної вистави «Серце навпіл» – 21 серпня – зустрінуться герої творів Марії Матіос «Апокаліпсис» та «Дванадцять службів». У творах Марії Матіос обставини жорстокого історичного часів розтинають навпіл – і душу людини, і долю країни, і рідну землю, і велике кохання.

Постановку здійснює відомий франківський актор та режисер, заслужений артист України Олексій Гнатковський, на рахунку якого резонансні вистави «На Західному фронті без змін» Ремарка та «Дванадцята Ніч» Шекспіра.

Пивоварова переконана, що прем’єрна вистава «Серце навпіл» – лише початок подальшої творчої колаборації з Франківським Національним драмтеатром, на сцені якого ставив виставу про Тіля Уленшпігеля й головний режисер нашого Одеського українського театру Максим Голенко.

Художниця одеської прем’єри «Серце навпіл» – Юлія Заулична. У виставі задіяні актори: Марія Деменко, Юрій Онопрійко, Давід Дудучава, Сергій Ярий-Булка, Олег Карпенко, Анатолій Головань, Тетяна Геращенко, Анатолій Дриженко, Павло Шмарьов, Діана Каландарішвілі, Ірина Бессараб, Вікторія Головко, Аліна Катречко та інші.

У перспективі заплановано гастрольний обмін виставами з Одеси та Франківська, передбачено спільні майстер-класи від режисерів Ростислава Держипільського (керівник Франківського драмтеатру) та Максима Голенка (головний режисер Одеського українського театру), спільні драматургічні читання, а також запрошення провідних акторів популярних театрів у вистави – з Заходу на Південь і з Півдня на Захід.

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