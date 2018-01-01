«Євробачення-2018»: як виступили перші фіналісти українського відбору

Першими фіналістами Нацвідбору стали гурт The Erised, Laud та Vilna

У суботу, 10 лютого, відбувся перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2018». Журі та глядачі обрали перших трьох фіналістів. Ними стали гурт The Erised, Laud та Vilna. Безумовним лідером першого півфіналу став Laud. Від журі він отримав найвищий бал – дев’ять. Глядачі виявилися менш щедрими, утім, віддали співаку сім



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Першими фіналістами Нацвідбору стали гурт The Erised, Laud та Vilna

У суботу, 10 лютого, відбувся перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2018». Журі та глядачі обрали перших трьох фіналістів. Ними стали гурт The Erised, Laud та Vilna.

Безумовним лідером першого півфіналу став Laud. Від журі він отримав найвищий бал – дев’ять. Глядачі виявилися менш щедрими, утім, віддали співаку сім балів, що автоматично зробило його фіналістом Нацвідбору.

На сцені артист виглядав доволі аскетично, оскільки єдиними, хто перебував на сцені разом з ним, були бек-вокалісти. Утім, відсутність шоу під час виступу змушувало зосереджуватися саме на пісні Laud – Waiting.

«У наш час є поняття – часова залученість. Тобто, є кілька секунд вступу і, якщо вони чіпляють, то це вже успіх. Я з упевненістю можу сказати, що ступінь залученості у цієї пісні дуже великий. Тобто, вона починає подобатися одразу з другого рядка», - зауважив член журі Євген Філатов.

Крім того, журі дуже імпонувала спокійна та впевнена манера артиста триматися на сцені.

«Це було легко і дорого, крутий звук. Мені все сподобалося», - заявив Андрій Данилко.

Утім судді зауважили, що, попри яскравий та цікавий початок, до середині пісня відпускає слухача.

«Але це можна легко допрацювати. Я навіть можу вам допомогти, якщо треба. Це недорого», - сміючись похвалив Данилко співака.

Неочікуваними для журі виявилися двоє з трьох фіналістів першого півфіналу Нацвідбору. Ними стали гурт The Erised та Vilna.

Vilna вийшла на сцену із піснею Forest song («Лісова пісня» – ред.). Композиція відрізнялась фольк-елементами як у музичній темі, так і у стилі виконання артистки.

Яскраві вокальні дані солістки Ірини доповнювали музиканти, які грали на барабанах. Артисти були вдягнені у рогаті костюми з хутра. За словами самої Vilna, це разом з нею на сцені були істоти-захисники гір.

Журі було не дуже щедрим на бали для Vilna та поставила їй лише три.

Утім, за словами судді Євгена Філатова, виступ був «прикладом того, як має звучати конкурсна пісня на «Євробаченні».

«Мені дуже сподобалося. У цьому є певна структура, є розвиток, є кульмінація. Єдине що, музика, у певний момент, втекла так далеко і широко, що ваш сольний інструмент – вокал, став трошки не наздоганяти», - прокоментував виступ Vilna Філатов.

Гурт The Erised, своєю чергою, був фаворитом Андрія Данилка, який у власному рейтингу поставив артистам вісім балів. Утім, загальний бал від журі був п’ять балів.

Гурт вийшов на сцену із піснею Heroes («Герої» – ред.).

Яскрава тема барабанів доповнювала потужний вокал солістки Соні. Утім, на думку суддів, дівчині під час виступу чогось не вистачило.

«Вам треба включитися. Я хочу, аби ви були у фіналі. Треба дожимати», - зауважив Андрій Данилко.

Свої вісім балів він пояснив «авансом» для музикантів.

«Гурт фірмовий, якісний. Треба дати хорошу репетиційну базу і я розумію, що це може бути дуже стильно, дуже достойно та дуже добре. Але сьогодні поки цього не було. Так що, Соня, не підведіть мене», - наголосив артист.

Слід зауважити, що The Erised відомі далеко поза Україною. Більше того, вони працювали з британським лейблом.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.

Раніше повідомлялося, що під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні.

Представник України на «Євробаченні» ще не визначився. У національному відборі візьмуть участь 18 виконавців.

Півфінали національного відбору заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» проходив у Києві з 7 до 13 травня, переможцем став Салвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois». Тому саме Португалія стане країною, де відбудеться наступний конкурс.

Джерело: ТСН