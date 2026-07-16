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Ющенко на тракторі та екскаваторі: восени під Києвом відкриється унікальна хата Шевченка

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Ющенко на тракторі та екскаваторі: восени під Києвом відкриється унікальна хата Шевченка
Віктор Ющенко власноруч будує етнографічний музей «Код нації» у своєму маєтку в селі Нові Безрадичі
фото: Геннадій Попенко/Facebook

Будинок, зведений за ескізами самого Шевченка, відкриють вже восени

Вже цієї осені в музейному комплексі «Код Нації», що в Нових Безрадичах, відкриється унікальний будинок за оригінальними кресленнями Тараса Шевченка. Цей масштабний культурний проєкт втілює в життя третій президент України Віктор Ющенко. Про деталі будівництва розповів телеведучий та військовослужбовець Геннадій Попенко, який особисто відвідав майданчик та поспілкувався з експрезидентом, пише «Главком».

Геннадій Попенко нагадав, що в Україні є понад 20 пам'ятних місць, де свого часу мешкав Кобзар, проте всі вони належали його друзям чи прихильникам. Власного дому поет так і не мав, хоча щиро про нього мріяв: навіть надсилав родичам гроші на купівлю землі біля Канева та сам розробей ескізи майбутнього обійстя, але завершити задумане не встиг. Тепер цю давню мрію Шевченка втілює в життя Віктор Ющенко.

Каркас та основна конструкція будівлі вже повністю готові. Наразі майстри працюють над автентичним інтер'єром, внутрішнім оздобленням та змістовим наповненням експозиції, щоб максимально точно відтворити атмосферу й художнє бачення поета.

Експрезидент особисто зводить хату за кресленнями Шевченка. Липень, 2026 рік
Експрезидент особисто зводить хату за кресленнями Шевченка. Липень, 2026 рік
фото: Геннадій Попенко

Як розповів «Главкому» Геннадій Попенко, третій президент України не просто керує проєктом, а бере в будівництві безпосередню фізичну участь. «Особисто. І багато. За кермом екскаватора, трактора», – розповів він.

Ющенко опанував екскаватор. 2023 рік.
Ющенко опанував екскаватор. 2023 рік.
фото із відкритих джерел

Хоча сам будинок уже майже готовий, попереду ще чимало роботи з облаштування, перш ніж туди почнуть пускати перших екскурсантів. Водночас територія навколо історико-культурного комплексу вже готується до перших публічних подій. Зокрема, 2 серпня тут заплановано проведення Фестивалю героїчної кави «Філіжанка», де всі охочі гості зможуть скуштувати каву, зварену українськими ветеранами.

Нагадаємо, Віктор Ющенко разом зі своєю родиною вже понад десять років створює масштабний приватний музейно-етнографічний комплекс під назвою «Код нації». Комплекс розташований на території його садиби в селі Нові Безрадичі (Обухівський район, Київська область). Експрезидент не просто керує проєктом, а й особисто бере участь у будівельних і господарських роботах. Його донька Віталіна Ющенко неодноразово публікувала відео, де видно, як колишній глава держави власноруч косить траву, розчищає територію, допомагає з благоустроєм та керує спецтехнікою на будівельному майданчику. 

Головним архітектурним об'єктом музею є унікальна хата з очеретяною стріхою, зведена за оригінальними кресленнями Тараса Шевченка, які Кобзар не встиг реалізувати за життя. На території комплексу також побудовано дерев'яну церкву в стилі козацького бароко, старовинний млин-вітряк та автентичну пасіку з вуликами-дуплами.

Музейні фонди налічують понад 11 тисяч стародавніх українських рушників, велику колекцію національного одягу, предметів побуту та трипільської кераміки.

Комплекс працює в напіввідкритому форматі, приймає екскурсії та проводить етно-фестивалі, а на вході облаштовано майданчик із трофейною російською бронетехнікою часів битви за Київ.

Раніше російська ракетна атака пошкодила Національний музей народної архітектури та побуту України. Внаслідок вибухової хвилі постраждав унікальний вітряк із села Юнаківка Сумської області, датований 1933-1934 роками.

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Теги: Віктор Ющенко будівництво Тарас Шевченко музей

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