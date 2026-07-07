Російська атака пошкодила унікальний вітряк у музеї просто неба

Експонат із окупованої Юнаківки, який пережив майже століття історії, постраждав від вибухової хвилі після ракетного удару по Києву

У ніч проти 6 липня російська ракетна атака пошкодила Національний музей народної архітектури та побуту України. Внаслідок вибухової хвилі постраждав унікальний вітряк із села Юнаківка Сумської області, датований 1933-1934 роками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури України.

У відомстві зазначили, що пошкоджений експонат входить до експозиції «Полісся» та є цінним зразком дерев'яного млинарства першої половини ХХ століття.

фото: Мінкульт

За попередніми висновками фахівців, вибухова хвиля змістила шатрову частину (дах) вітряка відносно основної конструкції, а також пошкодила його лопаті та кріплення. Експерти встановили, що пошкоджені елементи не підлягають відновленню.

фото: Мінкульт

Наразі працівники музею оцінюють масштаби руйнувань і готують необхідну документацію для проведення ремонтних та реставраційних робіт. Факт пошкодження пам'ятки також зафіксувала Національна поліція України.

фото: Мінкульт

«Вітряк із Юнаківки пережив десятиліття історії, зберігав пам’ять про життя цілих поколінь українців, а сьогодні вночі постраждав від російської агресії. Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни росії проти української культури. Міністерство культури України фіксує наслідки атаки, координує роботу із захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про злочини росії проти української культури», – заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

У Міністерстві культури наголосили, що вітряк із Юнаківки є важливою складовою експозиції «Полісся», яка представляє традиційну архітектуру та побут українського регіону.

Село Юнаківка Сумської області залишається одним із найгарячіших напрямків на півночі України. Нині населений пункт частково перебуває під контролем російських військ, тоді як за його околиці тривають бої.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, ще майже чотири десятки дістали поранення. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.