Ющенко дав завдання Зеленському на перепохованні лідера ОУН

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За словами колишнього президента, Україна має повернути останки тисяч відомих українців, чиї могили розкидані по світу

Третій президент України Віктор Ющенко поділився враженнями від церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі. Він наголосив, що Україна також має повернути на батьківщину останки інших видатних українців, повідомляє «Главком».

Ющенко назвав перепоховання «великим національним таїнством відновлення нашої історичної справедливості». За його словами, українська земля «нарешті пригортає своїх синів і доньок, які десятиліттями були змушені нести хрест чужини».

«​Упродовж століть ворог намагався не лише знищити нас фізично, а й розпорошити нашу пам’ять по всьому світу. Наші провідники, наші гетьмани, мислителі та воїни ставали бранцями чужих цвинтарів. І сьогодні, стоячи на святих київських пагорбах, ми маємо чітко усвідомити: український Пантеон Героїв не буде повним, допоки кожен, хто викував щит нашої незалежності, не повернеться додому», – каже він.

Ексочільник України наголосив на необхідності повернути на батьківщину прах гетьмана Івана Мазепи та автора першої Конституції Пилипа Орлика.

«Ми маємо привезти на рідну землю головного отамана Симона Петлюру, гетьмана Павла Скоропадського, провідника Степана Бандеру та тисячі інших достойників нашого роду, чиї могили розкидані від Парижа та Мюнхена до далеких сибірських просторів. Допоки вони на чужині – наша історична топографія залишається пораненою. Народ, який не повертає своїх героїв, ризикує втратити майбутнє. Народ же, який збирає свої святині докупи, стає монолітом, який нікому й ніколи не зламати», – зазначив Ющенко.

Як відомо, сьогодні, 25 травня, полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Співголова фракції «Європейська Солідарність», нардепка Ірина Геращенко звернула увагу на присутність третього президента України Віктора Ющенка на церемонії перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Седак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі. Ірина Геращенко заявила, що слід було б «запросити всіх попередніх керівників держави», натякаючи на п'ятого президента та керівника «Європейської Солідарності» Петра Порошенка

Раніше у Патріаршому Соборі Української греко-католицької церкви відбулося Центральне заупокійне Богослужіння за провідником Організації українських націоналістів, полковником Армії УНР Андрієм Мельником та його дружиною Софією Федак-Мельник.