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Україна рятує музейні колекції у засекречених сховищах на заході

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна рятує музейні колекції у засекречених сховищах на заході
Евакуація є обов'язковою для об'єктів у межах 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення
фото: Максим Назаренко

Тетяна Бережна: Росія цілеспрямовано б'є по місцях зберігання української спадщини

Нові фондосховища для музейних колекцій, евакуйованих із прифронтових територій, облаштовують у західних областях України – їхні адреси тримають у таємниці з міркувань безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву в телеефірі віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної.

Чому адреси сховищ не оприлюднюють

За словами Бережної, нові об'єкти мають стратегічне значення, адже Росія цілеспрямовано б'є по місцях зберігання української культурної спадщини. Саме тому інформацію про їхнє розташування не публікують.

«Ми не оприлюднюємо адреси, бо йдеться про об'єкти, де зберігатиметься наша спадщина і наше культурне надбання», – пояснила міністерка.

Які цінності підлягають евакуації

Уряд раніше затвердив порядок обов'язкової евакуації музейних предметів з державної частини Музейного фонду України під час воєнного стану. Евакуація є обов'язковою для об'єктів у межах 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення – їх переміщують до безпечніших регіонів, щоб зменшити ризик знищення або втрати.

Фонд із майже п'ятьма мільйонами євро

Водночас держава працює над відновленням пошкоджених пам'яток. Для цього створили Український фонд культурної спадщини, зареєстрований у Бельгії. Його співзасновниками стали ALIPH Foundation та Український центр культурних досліджень при Мінкультури. Наразі у фонді зібрано майже 5 мільйонів євро.

Перші об'єкти, які планують відновлювати за кошти фонду, презентують на конференції з відновлення України в Гданську. Кошти спрямують на відбудову закладів культури, реставрацію пам'яток і створення умов для зберігання евакуйованих колекцій.

Росія зруйнувала або пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні – це свідчить про те, що знищення культурної спадщини є свідомою стратегією Кремля.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву – найбільших руйнувань зазнав Успенський собор Києво-Печерської лаври, попередня сума збитків перевищує 500 мільйонів гривень. Загалом унаслідок атаки постраждали п'ять пам'яток національного значення на території заповідника.

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Теги: росія втрати евакуація спадщина держава музей ЮНЕСКО музеї пам'ять собор

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