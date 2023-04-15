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Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя

Історія свята
Олександр Саліженко
glavcom.ua
Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя

Свято Великодня – символ відновлення Незалежності

«Воля народам! Воля людині! Смерть тиранії» – такі написи були популярними  серед привітань на великодніх підпільних українських листівках, які поповнили онлайн-виставку «Інфоспротив» руху «Чесно».

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 1

Протягом багатьох десятиліть головні християнські свята – Різдво та Великдень – були гарною нагодою нагадування про боротьбу за відновлення Незалежності України. А біблійний сюжет про воскресіння Христа та перемогу над смертю став найкращим прикладом для того, що воскресне й Україна. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 2

Часто у великодніх сюжетах воскреслого Христа порівнювали із воскреслою Україною, а українських вояків, які воюють зі злом, в образі архангелів, які очолюють небесне воїнство. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 3
Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 4

До Великодня 1947-1949 років українські повстанці навіть виготовляли тематичну серію бофонів під назвою «Писанка УПА» номіналом у 10, 25, 100 та 200 карбованців. Бофонами (скорочення від «бойовий фонд») називають грошові квитанції для пожертв з  національною символікою та символікою ОУН і УПА й відповідними написами та номіналами. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 5

Українські повстанці від імені ОУН чи УПА видавали бофони людям за пожертви, іноді ними розраховувались за продукти, одяг тощо. Водночас бофони мали й агітаційну функцію, тому їх використовували в повстанській пропагандистській роботі.

Рух «Чесно» зібрав на Великдень листівки за різні періоди ХХ ст.
Рух «Чесно» зібрав на Великдень листівки за різні періоди ХХ ст.

Більша частина великодніх листівок була написана невідомими художниками часів повстанської боротьби українців у лавах УПА і поширювалась нелегально.

Однак авторство деяких великодніх листівок відомо. Зокрема робота на великодні мотиви «Козак і дівчина», які тримають писанки, сотника армії УНР Миколи Батинського. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 6

Крім того, серія великодніх листівок всесвітньовідомого українського художника Едварда Козака, які були написані у таборі для біженців у 1948 році в Німеччині. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 7
Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 8

Тут також представлені репринти на великодню тематику українського художника Святослава Гординського, які були створені у 1930-ті роки у Львові. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 9

Слід наголосити, що в цей час у Радянському Союзі комуністична влада знищувала сотні християнських храмів й інші культові споруди, вірян переслідували та відправляли в тюрми й табори. 

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 10

На окупованих землях комуністи провадили широкомасштабну інформаційну кампанію боротьби із святкуванням релігійних свят.

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 11

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році українці також продовжили цю традицію великодніх листівок та боротьби України за свою Незалежність у сучасному контексті та форматах.

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 12
Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 13

Ця тема стала актуальною також і для низки відомих українських дизайнерів та ілюстраторів, зокрема Нікіти Тітова.

Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 14
Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя фото 15

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» дослідив, як митці використовують образ Тараса Шевченка, щоб вести у бій наших військових та піднімати бойовий дух.

Окрім марок та листівок, інформаційний спротив проявив себе на бордах, муралах і графіті. Вуличну виставку можна переглянути з 14 квітня у Хмельницькому.

В онлайн-музеї агітації також працює виставка «Проросійська партіє, йди нах*й!». Тут зібрано експонати агітації та пропаганди проросійських партій, які вже заборонені в судовому порядку.  

Олександр Саліженко, «Чесно»

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Теги: культура Великдень 2023 свято

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