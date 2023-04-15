Христос воскрес – Воскресне Україна! Великодні листівки як зброя

Свято Великодня – символ відновлення Незалежності

«Воля народам! Воля людині! Смерть тиранії» – такі написи були популярними серед привітань на великодніх підпільних українських листівках, які поповнили онлайн-виставку «Інфоспротив» руху «Чесно».

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Протягом багатьох десятиліть головні християнські свята – Різдво та Великдень – були гарною нагодою нагадування про боротьбу за відновлення Незалежності України. А біблійний сюжет про воскресіння Христа та перемогу над смертю став найкращим прикладом для того, що воскресне й Україна.

Часто у великодніх сюжетах воскреслого Христа порівнювали із воскреслою Україною, а українських вояків, які воюють зі злом, в образі архангелів, які очолюють небесне воїнство.

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До Великодня 1947-1949 років українські повстанці навіть виготовляли тематичну серію бофонів під назвою «Писанка УПА» номіналом у 10, 25, 100 та 200 карбованців. Бофонами (скорочення від «бойовий фонд») називають грошові квитанції для пожертв з національною символікою та символікою ОУН і УПА й відповідними написами та номіналами.

Українські повстанці від імені ОУН чи УПА видавали бофони людям за пожертви, іноді ними розраховувались за продукти, одяг тощо. Водночас бофони мали й агітаційну функцію, тому їх використовували в повстанській пропагандистській роботі.

Рух «Чесно» зібрав на Великдень листівки за різні періоди ХХ ст.

Більша частина великодніх листівок була написана невідомими художниками часів повстанської боротьби українців у лавах УПА і поширювалась нелегально.

Однак авторство деяких великодніх листівок відомо. Зокрема робота на великодні мотиви «Козак і дівчина», які тримають писанки, сотника армії УНР Миколи Батинського.

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Крім того, серія великодніх листівок всесвітньовідомого українського художника Едварда Козака, які були написані у таборі для біженців у 1948 році в Німеччині.

Тут також представлені репринти на великодню тематику українського художника Святослава Гординського, які були створені у 1930-ті роки у Львові.

Слід наголосити, що в цей час у Радянському Союзі комуністична влада знищувала сотні християнських храмів й інші культові споруди, вірян переслідували та відправляли в тюрми й табори.

На окупованих землях комуністи провадили широкомасштабну інформаційну кампанію боротьби із святкуванням релігійних свят.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році українці також продовжили цю традицію великодніх листівок та боротьби України за свою Незалежність у сучасному контексті та форматах.

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Ця тема стала актуальною також і для низки відомих українських дизайнерів та ілюстраторів, зокрема Нікіти Тітова.

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» дослідив, як митці використовують образ Тараса Шевченка, щоб вести у бій наших військових та піднімати бойовий дух.

Окрім марок та листівок, інформаційний спротив проявив себе на бордах, муралах і графіті. Вуличну виставку можна переглянути з 14 квітня у Хмельницькому.

В онлайн-музеї агітації також працює виставка «Проросійська партіє, йди нах*й!». Тут зібрано експонати агітації та пропаганди проросійських партій, які вже заборонені в судовому порядку.

Олександр Саліженко, «Чесно»