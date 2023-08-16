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Комітет Ради готує дозвіл на друк книг росіян, які засудили агресію проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Ради готує дозвіл на друк книг росіян, які засудили агресію проти України
фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради хоче дозволити друкувати в українських видавництвах російських авторів

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує внести зміни до законодавства, щоб дозволити друкувати в українських видавництвах російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України. Про це під час засідання сказав голова комітету Микита Потураєв, повідомляє «Детектор медіа».

Як зазначається,  до членів комітету звернулося видавництво «Кліо», яке готує до друку монографію про Івана Богуна авторства російської історика, дослідниці історії України XVI–XVIII ст. Тетяни Таїрової-Яковлевої. Серед її робіт – книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни тощо.

Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розроблення пропозицій змін до законодавства.

Як нагадує видання, у Верховній Раді 7 серпня 2023 року зареєстровано законопроєкт №9568, який передбачає внесення змін до двох законів: «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книго розповсюдження».

Автори законопроєкту, серед яких Микита Потураєв, зазначають, що ефективне здійснення підтримки розповсюджувачів видавничої продукції потребує внесення технічних уточнень до деяких положень закону. Зокрема, статтею 83 закону передбачено надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книжок, який може видаватися в паперовій та електронній формах під час видавання свідоцтва про народження та під час отримання громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України. Також проєкт №9568 пропонує зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книго розповсюдження» щодо термінів настання чинності деяких положень закону. Зокрема, норма про торгівлю книжками шрифтом Брайля має набути чинності не з 1 січня 2024 року, а з 1 січня року, що настає після завершення 12 місяців із дня припинення або скасування воєнного стану.

Як повідомлялося, петиція до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції з Росії набрала необхідні 25 тис. підписів менш ніж за два тижні. Тепер вона очікує на розгляд глави держави.

Закон Верховна рада ухвалила ще у червні 2022 року, однак Володимир Зеленський так його і не підписав.

Теги: Верховна Рада книги закон Володимир Зеленський Микита Потураєв

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