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Резніков пояснив, чому виступає проти відновлення е-декларацій для військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков пояснив, чому виступає проти відновлення е-декларацій для військових
Олексій Резніков вважає, що в декларації є певні рядки, які дуже небажано, щоб бачив ворог
фото з відкритих джерел

«Треба перемогти і тоді повертатись до загального декларування»

Міністр оборони Олексій Резніков вважає за доцільне відновлювати декларування доходів військовослужбовцями після закінчення війни. Про це передає «Укрінформ».

«Є деякі речі, які, напевне, доведеться перенести на після перемоги. А перемога буде. Повертаємось до декларування. Я вважаю, що я маю право і мені немає що приховувати, декларувати всі свої статки. Я заробляв і заповнював декларацію з 1998 року. Можна прослідкувати всі мої доходи, я в базі податкової інспекції робив це добровільно. Але я вважаю, що станом на сьогодні під час воєнного стану небезпечним є, коли військовослужбовці будуть заповнювати декларацію. Бо там є певні рядки, які дуже небажано, щоб бачив ворог», – зазначив міністр.

Тому, на думку Резнікова, сьогоднішнє обмеження щодо військовослужбовців – розумне і справедливе. – «Треба перемогти і тоді повертатись до загального декларування. Треба тримати баланс між прозорістю, звітністю і безпекою».

Нагадаємо, Верховна Рада на початку повномасштабної війни призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. При цьому НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації.

Водночас у ЄС радять Україні завершити до осені кілька важливих політичних реформ, зокрема поновити е-декларування для чиновників.

Сьогодні на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт №8071, який відновлює процес подання та перевірки електронних декларацій

Теги: Олексій Резніков Верховна Рада війна військові

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