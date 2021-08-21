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    Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)

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    Софія Ротару виступила на&nbsp;&laquo;Новій хвилі&raquo; у Сочі - Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)
    Софія Ротару виступила на «Новій хвилі» у Сочі
    Фото: newwavestars.eu

    Торік скандальний фестиваль не проводили через пандемію

    Після дворічної перерви в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю-конкурсу «Нова хвиля», куди приїхали не тільки зірки російського шоу-бізнесу, а й українські знаменитості. Перелік їх можна побачити на сайті заходу.

    Так, у вечір відкриття, 19 серпня, на сцену вийшли Софія Ротару та Maruv. Остання виконала разом із Філіпом Кіркоровим спільний трек.

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    Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)
    Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)
    Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)
    Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)
    Фото: newwavestars.eu

    У п’ятницю, 20 серпня, гостей розважали Світлана Лобода, яка також стала однією з членів журі фестивалю, Ані Лорак та Олександр Панайотов.

    Як видно із програми фестивалю, у Сочі також виступатиме Таїсія Повалій.

    Раніше повідомлялося, що українські молоді виконавці вперше за вісім років війни проігнорували конкурс «Нова хвиля». За головний приз змагаються 11 конкурсантів із 9 країн світу.

    Також відома співачка Софія Ротару, яка живе і працює останні роки в Росії, знову потрапила у скандал через кримську нерухомість. Російські ЗМІ стверджують, що артистка досі має готель в окупованому Криму, який насправді не намагається продати. Про «багаторічний обман» Ротару заявив відомий російський ріелтор Григорій Полторак.

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    Теги: ЗМІ нерухомість Світлана Лобода конкурс Софія День Незалежності скандал фестиваль готель співачка Maruv Таїсія Повалій
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    Країна-агресор відновила фестиваль «Нова хвиля». Хто з українців туди поїхав (список)