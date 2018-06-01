«М. С. Л.» та кінофестиваль «Молодість» спільно проведуть конкурс для митців-початківців

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Кінофестиваль «Молодість» та оператор державних лотерей «М.С.Л.» вирішили підтримати молодих українських режисерів

Компанія вже вісімнадцять років є спонсором гран-прі кінофестивалю, цьогоріч основним партнером молодості стала лотерея «Лото - Забава». Спільно вони запустили конкурс «Молодість – безпрограшна лотерея» у рамках Shoot&Play. Митців-початківців заохочували створювати відеоролики довжиною усього 1 хвилину, у яких була б відображена тема соціальної важливості лотерей у світі. Винагородою є грошова премія у розмірі 1000 доларів США за перше місце в конкурсі та презентація роботи-переможця на урочистому закритті кінофестивалю «Молодість», що відбудеться вже цієї неділі.

«Тема була проста - дати можливість молодим митцям через однохвилинне відео, через соцмережі показати які вони бачать benefits (користь - переклад з анг.) від лотерей, які бачать аналогії між лотереями та молодістю. Загальний термін проведення був півтора роки за цей час, це власне не тільки прийом робіт, це ціла навчальна компанія та інформаційна кампанія, яку ми присвятили для того щоб допомогти тим людям, які хочуть зробити перші кроки в кіномистецтві написати сценарій, зняти якесь відео, допомогти їм можливо якоюсь конструктивною критикою» - наголошує директор з маркетингу компанії «М. С. Л.» Павло Вайсеро.

Результати конкурсу будуть оголошені 3 червня, разом із результатами основної конкурсної програми фестивалю Молодість. За словами організаторів, це перший такий проект, проте попереду ще багато подібних конкурсів та акцій.

«Ми давно почали цю роботу, дуже вдячні компанії «М.С.Л», яка працює з нами вже принаймні 17-18 років. Це гарний приклад і я думаю, що сьогодні у нас в уряді працюють досить кваліфіковані люди, які мають розібратися, що податки не мають збиратися в один кошик. Вони мають розподілятися ціленаправлено і в тому числі в першу чергу на культуру» - зазначив генеральний директор КФ «Молодість» Андрій Халпахчі.

Джерело: Еспресо ТВ