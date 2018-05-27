У Києві на відкритті фестивалю «Молодість» підтримали політв'язня Сенцова

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Фото: Сергій Захарченко/Громадське У Києві відбулася акція на підтримку політв’язня Олега Сенцова

Присутні на відкритті фестивалю підняли листівки на знак підтримки Олега Сенцова

У Києві на церемонії відкриття 47-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість» відбулася акція на підтримку політв’язня Олега Сенцова.

На вході до заходу гостям роздавали листівки із написом «Free Sentsov». Під час церемонії на сцену з промовою вийшов віце-прем’єр Павло Розенко, який нагадав про долю українського режисера.

Присутні у залі встали й підняли листівки на знак підтримки Олега Сенцова, який голодує станом на 27 травня вже два тижні, та скандували «Звільнити Сенцова!».

Ведучі заходу В’ячеслав Довженко та Антоніна Ноябрьова закликали гостей і послів країн, які присутні, сприяти визволенню Сенцова й інших українських в’язнів у Росії.

Нагадаємо, у Києві на фасаді Будинку кіно вивісили англомовний банер із закликом звільнити кінорежисера Олега Сенцова. Однак в Управлінні з питань реклами КМДА вирішили, що це політична реклама і через банер на активістів хотіли накласти штраф.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Під посольством Росії у Києві 25 травня кінематографісти проектували на будівлю зображення українських політв’язнів, а також полум‘я.

Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан спілкувалася по телефону з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Він запевнив, що поставить питання про голодування Сенцова та звільнення українських політв’язнів в ООН.

Актриса Чулпан Хаматова висловила слова підтримки на адресу художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» Кирила Сєрєбрєннікова і українського режисера Олега Сенцова.





Джерело: Громадське