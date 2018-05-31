Максим Степанов передав до Кабінету міністрів законопроект щодо «реанімації» порту Рені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запропоновано зменьшити податковий тиск на інвесторів та терміну функціонування спецекономічної зони

У порту Рені на півдні Одеської області планують знизити податки на прибуток для великих інвесторів. Як повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, для цього в ОДА спільно з АМПУ розробили законопроекти про внесення змін до Закону України «Про спеціальну економічну зону «Рені», а також до Податкового кодексу.

Максим Степанов передав ці документи Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. «Порт Рені в Одеській області на початку 90-х перевантажував 10 мільйонів тонн на рік, а в 2017-му - тільки 200 тисяч тонн. Порт в боргах по заробітній платі, перед містом. На його території функціонує спеціальна економічна зона, але тільки на папері.

Порт знаходиться в комі: або вмре, або ми його реанімуємо. Одеська ОДА спільно з Адміністрацією морських портів України розробили законопроект, який стосується внесення змін до Закону України «Про спеціальну економічну зону»Рені», а також до Податкового кодексу. Він передбачає введення пільг на податки на прибуток для великих інвесторів.

Перші три роки - нульова ставка, наступні три роки - 50% від діючої ставки, через 6 років - оподаткування за загальними ставками», - заявив під час форуму Ukrainian Ports Forum-2018 глава Одеської ОДА Максим Степанов.

Відзначимо також, що змінами пропонується продовжити термін функціонування в порту Рені спеціальної економічної зони ще на 10 років. Ідею з внесенням змін підтримав і Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.

«Питання, порушене керівником Одеської області Максимом Степановим по вільній економічній зоні для відновлення або реанімації порту Рені, абсолютно підтримується Урядом. Тому що в наших непростих економічних умовах повинні бути креативні підходи, щоб забезпечити ефективність ведення робіт, в тому числі, в порту Рені, який на жаль, з різних причин, знаходиться зараз в поганому стані», - підкреслив Володимир Кістіон.

Також Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що досвід створення сводобних економічних зон не повинен обмежитися тільки портом Рені.