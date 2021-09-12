Melovin розповів про стосунки, які приховував шість років

Співак наважився на камінгаут після розриву зі своїм хлопцем

Співак Melovin, який влітку здійснив камінгаут, зізнавшись на сцені Atlas Weekend, що він бісексуал, розповів, із ким мав останні тривалі стосунки. У програмі «Світське життя» він поділився із Катериною Осадчою, що шість років зустрічався із хлопцем.

«Шість років я мовчав, боявся, що хтось дізнається», – сказав артист. Після того ж, як ці відносини завершилися, наважився на камінгаут. Він також пояснив, чому розійшовся із партнером.

«Усе дуже стало холодним, спокійним, а я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу, якщо дуже все скандально, мені хочеться спокою. Коротше, дуже неоднозначна людина», – сказав співак.

Артист поділився, що зараз не має стосунків, проте є натяки на них, причому і від хлопців, і від дівчат. Однак Melovin починати відносини ще не готовий.

«Я зараз не шукаю стосунків, але ці стосунки, я бачу, шукають мене, тому що після камінгауту маю просто шквал повідомлень від дівчат», – повідомив він.

Melovin зізнався глядачам – зрозумів, що бісексуал, десь у 13 років, і з того часу жив у страху, що його викриють. Тож камінгаут змінив його життя, подарував свободу та позбавив хвилювання, що хтось оприлюднить його фото чи переписку.

«Як мінімум я нічого не боюся, що б не злили. Це по-перше. По-друге, мені тепер байдуже, як на мене дивляться, мені байдуже, що про мене говорять. Мені подобається бути таким, яким я є, зустрічатися із хлопцями та дівчатами, або тільки з дівчатами, а потім із ними розходитися», – заявив Melovin.

Крім того, артист поділився, як на його бісексуальність відреагували батьки та кому з них він розповів про свої уподобання першому.

«Наприкінці того року ми були в Карпатах. Там ми з мамою трошки випили, і мені стало якось так… я не хотів її обманювати. Зрозумів, що треба це сказати. Ми сиділи, пакали разом із нею, вона сказала, що вона мене дуже любить, що їй байдуже, кого я люблю, аби я була щаслива у неї дитина», – зізнався Melovin.

Тато співака про все довідався вже після його публічного камнгауту, однак, запевняє Melovin, відреагував спокійно.

Раніше Медіагрупа StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука відреагувала на скандал зі співаком Melovin, який на сцені Atlas Weekend зізнався, що він бісексуал. Артист поцілував модель Маргариту Верховцеву, яка є лесбіянкою, а потім злився в пристрасному поцілунку з чоловіком. Натомість цей момент не потрапив в ефір.