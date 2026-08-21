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Зеленський запровадив санкції проти Іванющенка і творців «Маші та Ведмедя»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський запровадив санкції проти Іванющенка і творців «Маші та Ведмедя»
Укази президент підписав того самого вечора, коли анонсував відповідь на масовану атаку РФ
фото з відкритих джерел

Під обмеження потрапили понад 140 людей і компаній, пов'язаних з Росією

Президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, якими ввів у дію рішення РНБО про нові санкції – під обмеження потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу й групи «Русал», ексрегіонал Юрій Іванющенко та інші колаборанти, а також автори мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Президента України.

Про нові санкції Зеленський уперше згадав увечері 20 серпня – у зверненні, присвяченому насамперед відповіді на масовану російську атаку, від якої в Києві загинули 16 людей. «Сьогодні підписав укази про нові санкції – кілька пакетів. Це й колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там, в Європі, але документами, зв'язками й душею вони в Росії», – сказав президент. За кілька годин на сайті Офісу президента з'явився детальний перелік усіх чотирьох рішень:

  • 28 громадян Росії та 37 компаній (36 російських, одна китайська) – за участь у ланцюгах постачання обладнання для російського ВПК;
  • 9 громадян Росії та 5 підприємств групи «Русал» – імпортери глинозему, що постачають сировину для військової техніки та авіації;
  • 45 фізичних і 8 юридичних осіб – російські високопосадовці та колаборанти на окупованих територіях;
  • 5 громадян Росії та 4 організації – автори й дистриб'ютори мультсеріалу «Маша та Ведмідь».

Хто такий Іванющенко

Серед 45 осіб у списку колаборантів – ексрегіонал Юрій Іванющенко, більше відомий під прізвиськом Юра Єнакіївський. Один із найближчих соратників Віктора Януковича, власник російського паспорта, він утік з України після Революції Гідності й відтоді живе у Монако. Іванющенка підозрюють у легалізації державної землі ринку «Столичний» вартістю понад 160 млн грн; пов'язані з ним підприємства працюють в окупованому Криму, а сам він підтримує зв'язки з кримінальним і бізнес-середовищем Росії та неодноразово туди їздив після початку повномасштабного вторгнення.

Санкції проти нього назрівали давно. НАБУ просило СБУ застосувати обмеження ще навесні – але Служба безпеки тоді відповіла, що не бачить у матеріалах достатніх доказів шкоди нацбезпеці. У липні журналісти «Української правди» знайшли Іванющенка саме в Монако – туди він виїхав ще у 2001-му, коли французька влада запідозрила його у зв'язках з російськими злочинними угрупованнями.

«Маша та Ведмідь» під санкціями

Під обмеження потрапили студія «Анімаккорд» – автор мультсеріалу, її засновник і гендиректор, а також автор сценарію, режисер, продюсер і власник прав на мультфільм. «Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи», – пояснив уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

Це підсумок довгої історії: ще у жовтні 2025-го Мінкульт визнав, що канал «Маша та Ведмідь» на YouTube пов'язаний з Росією і фінансово підживлює бюджет країни-агресора, а Національна поліція підтвердила цей зв'язок. Наскільки серйозно мультфільм використовують як інструмент впливу, показав інший випадок: один зі звільнених з полону штурмовиків розповідав, що росіяни змушували його танцювати й розігрувати сценки саме з цього мультика.

Нагадаємо, наприкінці липня Зеленський доручив підготувати окрему масштабну санкційну операцію проти Росії – новий пакет продовжує цю системну роботу.

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Теги: Мінкульт санкції бізнес Юрій Іванющенко мультфільм Володимир Зеленський президент поліція росіяни

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