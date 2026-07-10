Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
Цю позицію повністю поділяють британські парламентарі, які вже вимагають офіційної заборони показу мультфільму в країні
фото з відкритих джерел

Коваленко: мультсеріал формує позитивний образ Росії та привчає дітей сприймати її так, як вигідно Москві

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російський мультсеріал «Маша і Ведмідь» є інструментом пропаганди Росії, орієнтованим на дітей, і має бути обмежений у цивілізованому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Коваленко наголосив, що мультсеріал напряму просуває російське культурне бачення і є частиною системної роботи Кремля з дітьми як майбутнім поколінням.

«Цей продукт є інструментом пропаганди та м'якої сили Росії, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей. Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи Росії, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві», – зазначив керівник Центру.

Коваленко привітав те, що цю позицію повністю поділяють британські парламентарі, які вже вимагають офіційної заборони показу мультфільму в країні. Як повідомляло The Guardian, міжпартійна група із понад 50 депутатів Британії звернулася до міністерки культури Лізи Ненді з вимогою зупинити трансляцію мультсеріалу – привід для звернення дали два нові сезони, права на які нещодавно придбав Netflix.

Хто виробляє мультсеріал

Творцем «Маші і Ведмедя» є російська студія «Анімаккорд». Попри те що компанія використовує складну міжнародну структуру з офісами на Кіпрі та в країнах ЄС для обходу обмежень, вона зберігає прямі зв'язки з Росією через власників, керівництво та права інтелектуальної власності. ЦПД раніше вже рекомендував запровадити санкції щодо студії та її медіапродукту – цю позицію підтримало й Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, Національна поліція підтвердила зв'язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з Росією та заявила про готовність обмежити контент в Україні у разі запровадження санкцій.

Читайте також:

Теги: росія санкції пропаганда поліція дезінформація Центр протидії дезінформації Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останніми днями Росія здійснила дві надзвичайно масовані комбіновані атаки по Україні
Провал стався не в українському небі, а в рішеннях союзників
7 липня, 16:58
Після початку повномасштабної війни в Україні Путін став дедалі більше залежати від турецького лідера
NYT: Президент Туреччини проміняв Путіна на Україну
14 червня, 02:14
Білоруський диктатор вкотре заявив про мир – і вкотре на тлі ядерних погроз
Лукашенко визнав, що боїться ЗСУ
15 червня, 22:45
Олексіївський крейдовий завод
Ракетний удар по Білгородщині: з'явилися перші подробиці
23 червня, 10:47
Російський ударний безпілотник влучив по території автозаправної станції в обласному центрі
Російський дрон вдарив по АЗС у Запоріжжі: загинули двоє людей
6 липня, 21:34
Кремль поширив новий фейк про напад НАТО на Росію
Кремль почав готувати росіян до війни з Європою
24 червня, 06:33

Соціум

«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
Кандидат у прем’єри Британії оголосив курс на «жорстку силу»
Кандидат у прем’єри Британії оголосив курс на «жорстку силу»
У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову
У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову
Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі
Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі
«Орєшнік» ніколи нікуди не влучить. Український конструктор пояснив чому
«Орєшнік» ніколи нікуди не влучить. Український конструктор пояснив чому
Ураження двох російських нафтобаз: СБУ повідомила наслідки
Ураження двох російських нафтобаз: СБУ повідомила наслідки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua