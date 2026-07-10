«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД

Цю позицію повністю поділяють британські парламентарі, які вже вимагають офіційної заборони показу мультфільму в країні

Коваленко: мультсеріал формує позитивний образ Росії та привчає дітей сприймати її так, як вигідно Москві

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російський мультсеріал «Маша і Ведмідь» є інструментом пропаганди Росії, орієнтованим на дітей, і має бути обмежений у цивілізованому світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Коваленко наголосив, що мультсеріал напряму просуває російське культурне бачення і є частиною системної роботи Кремля з дітьми як майбутнім поколінням.

«Цей продукт є інструментом пропаганди та м'якої сили Росії, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей. Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи Росії, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві», – зазначив керівник Центру.

Коваленко привітав те, що цю позицію повністю поділяють британські парламентарі, які вже вимагають офіційної заборони показу мультфільму в країні. Як повідомляло The Guardian, міжпартійна група із понад 50 депутатів Британії звернулася до міністерки культури Лізи Ненді з вимогою зупинити трансляцію мультсеріалу – привід для звернення дали два нові сезони, права на які нещодавно придбав Netflix.

Хто виробляє мультсеріал

Творцем «Маші і Ведмедя» є російська студія «Анімаккорд». Попри те що компанія використовує складну міжнародну структуру з офісами на Кіпрі та в країнах ЄС для обходу обмежень, вона зберігає прямі зв'язки з Росією через власників, керівництво та права інтелектуальної власності. ЦПД раніше вже рекомендував запровадити санкції щодо студії та її медіапродукту – цю позицію підтримало й Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, Національна поліція підтвердила зв'язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з Росією та заявила про готовність обмежити контент в Україні у разі запровадження санкцій.