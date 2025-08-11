Мінкульт оголосив створення «Мапи доступності» закладів культури

Мінкульт оголосив про створення «Мапи доступності» культурних закладів

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з платформою ЛУН розпочали роботу над створенням інтерактивної «Мапи доступності» для закладів культури. Проєкт покликаний допомогти людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення заздалегідь оцінити зручність відвідування музеїв, театрів, бібліотек та інших культурних установ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкульт.

Ініціатива є частиною пріоритетного проєкту МКСК «Культура без бар’єрів» та передбачена Планом заходів на 2025–2026 роки з виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. На вже існуючій «Мапі доступності» ЛУН, де позначено понад 30 000 об'єктів, тепер з'являться й культурні заклади, які пройдуть самоперевірку.

Заклади культури будуть проводити самоаудит за спеціальними чек-листами, що охоплюватимуть як фізичну, так і інформаційну доступність. Перевірятимуться такі критерії:

наявність пандуса або входу на рівні землі;

робота та параметри ліфтів;

наявність безбар’єрних вбиралень;

можливість самостійно дістатися до експозиції чи зали;

доступність сайтів та онлайн-сервісів для людей з порушеннями зору та слуху;

можливість скористатися жестовою мовою або аудіоописом.

Як відомо, МКСК забезпечує реалізацію Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Нагадаємо, уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення, аби розблокувати роботу міністерства.