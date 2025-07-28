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Уряд призначив тимчасову очольницю Мінкульту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Уряд призначив тимчасову очольницю Мінкульту
Тетяна Бережна від 17 червня 2022 року була призначена на посаду заступника Міністра економіки України
фото: Тетяна Бережна

Юлія Свириденко розповіла про нові кадрові зміни

Уряд України призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення, аби розблокувати роботу міністерства. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

За словами Юлії Свириденко, у період трансформації для Міністерства культури важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та ефективну взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено «досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами».

За словами прем’єр-міністерки, головним завданням для Тетяни Бережної є забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни. Серед ключових напрямків роботи, де Бережна вже продемонструвала результати в Мінекономіки, Свириденко назвала аудит потреб, активізацію діалогу з донорами та пошук додаткових ресурсів.

За її словами, Тетяна Бережна має значний досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії.

Уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок з чітким мандатом і ресурсами. На думку прем'єр-міністерки, це дозволить фокусовано працювати над інформаційною стійкістю країни, тоді як культурній політиці потрібен «новий імпульс».

Що відомо про Тетяну Бережну

Здобула вищу освіту у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Отримала ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Право» і ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Проходила стажування у Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP). Також навчалася в Українській школі політичних студій, в Аспен Інститут Київ на програмі «Цінності і суспільство» та Київській школі економіки за напрямком «Фахівець з питань взаємодії з владою (GR)». Пройшла навчання в Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE) за програмою в межах LSE IDEAS: "A Global System in Transition and Ukraine's Reconstruction" (Глобальна система в перехідному стані та відбудова України).

  • У 2025 році закінчила програму Школи Стратегічного Архітектора при Києво-Могилянській Бізнес-Школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом «Управління та адміністрування».
  • З 2011 року працювала в Адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери». У 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю.
  • У 2017–2021 роках включена Міжнародним юридичним довідником Chambers Europe до переліку рекомендованих юристів України в сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах.
  • У 2018–2021 роках отримала відзнаку Міжнародного рейтингу Legal 500 в сфері оподаткування.
  • У 2025 році - Генеральна комісарка від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія. Відповідальна за представлення України та реалізацію національного павільйону.

Тетяна Бережна від 17 червня 2022 року була призначена на посаду заступника Міністра економіки України.

Нагадаємо, в уряді сталися кадрові зміни: повний перелік змін. 

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Теги: кадрові зміни Мінкульт Юлія Свириденко

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