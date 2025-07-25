Київська митниця поповнила музеї Батурина та Чернівців старовинними артефактами (фото)

Культурні цінності були вилучені митниками під час спроб незаконного пересилання через міжнародні поштові канали

Київська митниця передала українським музеям нову партію культурних цінностей, вилучених під час спроб їхнього незаконного вивезення з України. До фондів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині та Чернівецького обласного краєзнавчого музею відправилися предмети археології та старовинні монети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Зокрема, до Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині передано:

17 старовинних монет XVI–XVII століть, серед яких півтораки, драйпелькери 1624–1635 років, соліди та акче Кримського ханства.

15 залізних ножів періоду Київської Русі (X–XIII століття), що є цінними свідченнями побуту та ремесел того часу.



До Чернівецького обласного краєзнавчого музею відправилися:

144 бронзові скіфські наконечники стріл (VIII–IV століття до н.е.), які представляють значний інтерес для вивчення військової справи та культури скіфів.

чотири монети XVII–XIX століть, включаючи соліди, крейцер та копійк

Старовинні монети, вилучені митниками фото: Київська митниця/Facebook

Бронзові скіфські наконечники стріл фото: Київська митниця/Facebook

Залізні ножі періоду Київської Русі фото: Київська митниця/Facebook

Митники передали українським музеям нову партію культурних цінностей, вилучених під час спроб їхнього незаконного вивезення з України фото: Київська митниця/Facebook

Як повідомили столичні митники, ці культурні цінності були вилучені митниками під час спроб незаконного пересилання через міжнародні поштові канали. Повернення таких предметів у власність держави відбувається за рішенням суду, а їхня передача до музейних фондів – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Кілька днів тому київська митниця передала 334 предмети, що мають культурну цінність, до семи національних музеїв України. Ці артефакти, врятовані від незаконного вивезення за кордон, тепер поповнять фонди вітчизняних культурних установ. Серед переданих предметів – старовинні знаряддя праці й побуту (тесла, ключі, ножі), монети, скіфські наконечники, старовинна шабля, порцелянові скульптурки та безліч інших артефактів. Їх датування охоплює величезний проміжок часу – від VI тисячоліття до нашої ери до початку XX століття. Усі ці речі раніше були вилучені у порушників митних правил.

Раніше столичні митники зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої – справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі намистинки якого належать до 1-12 століть.