Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів

Нічні клуби для зумерів – чужа територія, де вони почуваються не у своїй тарілці

Нічні клуби зникають по всьому світу – покоління зумерів не бажає туди ходити

Нічне життя, що колись вирувало в мегаполісах, стрімко згасає. Легендарні клуби Нью-Йорка, Лондона, Парижа та Берліна закриваються один за одним, а молодь, яка виросла в часи смартфонів та соцмереж, все рідше з'являється на дискомайданчиках. Про це пише «Главком» із посиланням на європейські ЗМІ.

За даними Асоціації індустрії нічного часу Великої Британії (NTIA), з березня 2020 по грудень 2023 року в Британії припинили роботу 396 клубів – це 31% від їх загальної кількості.

Падіння почалось задовго до пандемії й продовжується досі. В Англії за десятиліття з 2013 року кількість клубів скоротилася з 1700 до 787, у Шотландії – зі 125 до 83, а в Італії за 14 років закрилося понад 2100 закладів.

До слова, видання Financial Times зазначає: у 12 із 15 найбільших міст світу нічне життя затихає до третьої години ранку. Культові клуби не витримують падіння попиту та зростання витрат. Експерти прогнозують, що за поточних темпів до 2029 року нічні клуби можуть зникнути зовсім.

Чому так відбувається? Відповідь криється у зміні поколінь. Міленіали, любителі вечірок, поступилися місцем зумерам, які виросли в цифровому світі. Сьогодні у клубах частіше зустрінеш 30–40-річних, ніж молодих хлопців та дівчат. Зумери, які звикли до соцмереж, додатків для знайомств та віддаленої роботи, не бачать сенсу в галасливих тусовках. Вони вибирають затишні кафе з Wi-Fi, де можна просто годинами дивитись в ноутбук, або listening-бари з навушниками та якісним звуком.

«Зумери – покоління соціопатів. Час, проведений у віртуальному просторі, для них набагато цікавіший, ніж час, проведений у реальності», – зазначають експерти. Віртуальний світ дає їм комфорт: за аватаркою можна сховатись, прикрасити себе чи безкарно критикувати інших. Але за це зумери розплачуються невмінням спілкуватися наживо. Нічні клуби для них – чужа територія, де вони почуваються не у своїй тарілці.

Ще одна причина – самотність, що наростає. Молодь все частіше уникає близьких стосунків та має менше друзів. У результаті клубна культура, яка століттями служила місцем знайомств і веселощів, згасає. Поки що в клубах ще можна зустріти завсідників 50+, але їх все менше. Це вже не просто криза індустрії, а глибока соціальна зміна, яка змінює звичний вигляд нічного життя.

До слова, покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя». Для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z, роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі.