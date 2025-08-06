Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
Нічні клуби для зумерів – чужа територія, де вони почуваються не у своїй тарілці
фото: Shutterstock

Нічні клуби зникають по всьому світу – покоління зумерів не бажає туди ходити 

Нічне життя, що колись вирувало в мегаполісах, стрімко згасає. Легендарні клуби Нью-Йорка, Лондона, Парижа та Берліна закриваються один за одним, а молодь, яка виросла в часи смартфонів та соцмереж, все рідше з'являється на дискомайданчиках. Про це пише «Главком» із посиланням на європейські ЗМІ. 

За даними Асоціації індустрії нічного часу Великої Британії (NTIA), з березня 2020 по грудень 2023 року в Британії припинили роботу 396 клубів – це 31% від їх загальної кількості.

Падіння почалось задовго до пандемії й продовжується досі. В Англії за десятиліття з 2013 року кількість клубів скоротилася з 1700 до 787, у Шотландії – зі 125 до 83, а в Італії за 14 років закрилося понад 2100 закладів.

До слова, видання Financial Times зазначає: у 12 із 15 найбільших міст світу нічне життя затихає до третьої години ранку. Культові клуби не витримують падіння попиту та зростання витрат. Експерти прогнозують, що за поточних темпів до 2029 року нічні клуби можуть зникнути зовсім.

Чому так відбувається? Відповідь криється у зміні поколінь. Міленіали, любителі вечірок, поступилися місцем зумерам, які виросли в цифровому світі. Сьогодні у клубах частіше зустрінеш 30–40-річних, ніж молодих хлопців та дівчат. Зумери, які звикли до соцмереж, додатків для знайомств та віддаленої роботи, не бачать сенсу в галасливих тусовках. Вони вибирають затишні кафе з Wi-Fi, де можна просто годинами дивитись в ноутбук, або listening-бари з навушниками та якісним звуком.

«Зумери – покоління соціопатів. Час, проведений у віртуальному просторі, для них набагато цікавіший, ніж час, проведений у реальності», – зазначають експерти. Віртуальний світ дає їм комфорт: за аватаркою можна сховатись, прикрасити себе чи безкарно критикувати інших. Але за це зумери розплачуються невмінням спілкуватися наживо. Нічні клуби для них – чужа територія, де вони почуваються не у своїй тарілці.

Ще одна причина – самотність, що наростає. Молодь все частіше уникає близьких стосунків та має менше друзів. У результаті клубна культура, яка століттями служила місцем знайомств і веселощів, згасає. Поки що в клубах ще можна зустріти завсідників 50+, але їх все менше. Це вже не просто криза індустрії, а глибока соціальна зміна, яка змінює звичний вигляд нічного життя.

До слова, покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя». Для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z, роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі. 

Читайте також:

Теги: відпочинок культура молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скрипаль Ігор Чернявський везе до Києва велику концертну програму
«Зараз російської музики не має бути…» Інтерв’ю зі скрипалем з Харкова, якого слухав Конгрес США
22 липня, 16:00
У діях депутатів вбачаються ознаки порушення «службове підроблення»
Правоохоронці відкрили справу через скандальний відпочинок дітей депутатів з Кривого Року
11 липня, 11:25
Костел-усипальня родини князів Подгорських фото з дрону
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
11 липня, 15:07
Річка Рось у Богуславі
На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
22 липня, 08:50
Франція незмінно посідає перше місце серед туристичних країн
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
24 липня, 05:04
Зелена зона з парклетами на бульварі Миколи Міхновського
Як може змінитися простір після демонтажу МАФів: приклад Печерська
22 липня, 15:41
Зайняті іншими туристами шеезлонги дратують відпочивальників на курортах
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
30 липня, 16:44
Покоління зумерів скуповує старі телефони замість смартфонів
Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді
1 серпня, 03:00
На пляжах Туреччини на туристів чатує небезпека
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Вчора, 13:10

Соціум

ООН зробила заяву на тлі повідомлень про повну окупацію Ізраїлем сектора Гази
ООН зробила заяву на тлі повідомлень про повну окупацію Ізраїлем сектора Гази
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу
Понад 7 тис. випадків. Китай вводить карантин через спалах вірусу
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
4008
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
3364
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
3207
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua