Мінкульт відмовився визнати пам'яткою бюст Жукова в Харкові документ



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У червні 2019 року харківські активісти за допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова, але 11 липня його відновили

Міністерство культури України видало наказ про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка в Харкові

Міністерство культури України відмовилося занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятник Радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову на проспекті Петра Григоренка в Харкові.

Про це повідомив керівник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков. Копію відповіді Мінкульту на свій запит активіст опублікував у Facebook.

У документі повідомляється, що Міністерство культури України видало наказ №957 «Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові».

«Погруддя Жукова в Харкові більше не пам'ятка», - наголосив Поздняков.

Нагадаємо, восени 2019 року У Харкові пам’ятник Жукову облили фарбою.

2 червня у Харкові активісти за допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова та встановили на його місці державний прапор. 11 липня погруддя відновили.

Також Харківська міськрада через суди намагалася повернути проспекту Григоренка ім’я маршала Жукова. Втім, Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.