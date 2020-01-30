Київ направив до Мінкульту список об’єктів для надання їм статусу пам’яток



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Вулиця Пушкінська - одна з найстаріших вулиць Києва

КМДА просить надати статус пам’яток 24 об’єктам на вул. Пушкінській

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив до Міністерства культури, молоді та спорту перелік об’єктів культурної спадщини, що пропонуються до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Про це повідомили у Департаменті.

Відтак, мова йде про 24 об’єкти на вулиці Пушкінській за наступними адресами: будинки №№ 19, 19-А, 19-Б, будинки №№ 20, 23, 23-А, 23-Б, будинки №№ 10, 10-Б, будинки №№ 11, 11-А, будинки №№ 12, 12-А, 12-Б, будинки №№ 31, 31-А, 31-Б, 31-В, 33-А, будинки №№ 43, 43А, 43-Б, 43-В.

Окрім того, подано для надання статусу пам’ятки місцевого значення і занесення до Держреєстру будинки на вул. Б. Хмельницького, 9-Б та кутовий будинок на Пушкінській, 20-А/Б. А також історичні будинки на Кирилівській, 35 (Пивоварний завод), б-рі Шевченка, 1, б-рі Дарницькому, 23, пров. Політехнічному, 2-А та об’єкти культурної спадщини комплексу споруд київського Арсеналу (колишній завод «Арсенал») на вул. Московській, 2-8.

Облікова документація була направлена ще у 2019 році. Однак, з усіх поданих до Мінкультури об’єктів, було розглянуто облікову документацію лише щодо одного – на проспекті Перемоги, 130/1. Департамент також пропонував надати будинку статус пам’ятки та занести до Держреєстру, проте наказом Мінкультури від 28.12.2019 № 975 об’єкт було визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, що Державний реєстр нерухомих пам’яток України – банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини.

Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет міністрів – щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури – щодо пам’яток місцевого значення.