Корова, кролик та собака. Перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин»

В основу кіноальманаху покладені реальні події, а головними героями стали тварини

22 лютого на Берлінському кінофестивалі було показано перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин» на базі трьох вже відзнятих новел. Всього в кіноальманасі, світова прем’єра якого запланована на кінець 2023 року, буде 11 новел. Про це повідомляється у Facebook SOTA Cinema Group.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головні герої новел – тварини, яких, як і людей, накрила війна Росії проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У трьох перших новелах кіноальманаху, зйомки яких було завершено на початку 2023 року, йдеться про корову, білого кролика і собаку, який опинився вовком. Героями наступних історій стануть коза, рибки, ще одна корова, а також, можливо, один з найпопулярніших чотирилапих «зірок», ім’я якого знає кожен українець – пес Патрон.

У кінокомпанії зазначили, що участь у проєкті міжнародних митців розширить географію історій, які відбуваються не тільки в Україні, а скрізь, де опинились українці, рятуючись від жахіть війни.

«Для нас дуже важливо, що не тільки українські, а й закордонні режисери готові приєднатися до творчої групи кіноальманаху. Адже ми піднімаємо не лише тему порятунку тварин, йдеться про війну як гуманітарну катастрофу, що нищить все живе навколо і всередині кожного з нас. І той факт, що наші іноземні колеги розділили з нами цю страшну реальність, доводить актуальність теми екоциду в Україні для усього світу», – наголосив автор ідеї і продюсер кіноальманаху «Війна очима тварин» Олег Кохан.

SOTA Cinema Group провела перемовини із sale-агентами та потенційними партнерами щодо дистрибуції кіноальманаху, а також підписала меморандум щодо співпраці у виробництві кіноальманаха з одними з найдосвідченіших балтійських фільммейкерів – компанією HypnoFilm (Естонія), яка більше 15 років успішно займається кіновиробництвом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зйомки наступних трьох новел заплановані на початок весни.

Світова прем’єра має відбутися в межах одного з авторитетних кінофестивалів наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині. Фільм розказує історію про те, як на тлі знищення селян на початку 30-х, режим СРСР взявся водночас за літераторів.