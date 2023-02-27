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Корова, кролик та собака. Перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Корова, кролик та собака. Перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин»
Зйомки наступних трьох епізодів заплановані на початок весни
фото: з відкритих джерел

В основу кіноальманаху покладені реальні події, а головними героями стали тварини

22 лютого на Берлінському кінофестивалі було показано перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин» на базі трьох вже відзнятих новел. Всього в кіноальманасі, світова прем’єра якого запланована на кінець 2023 року, буде 11 новел. Про це повідомляється у Facebook SOTA Cinema Group.

Головні герої новел – тварини, яких, як і людей, накрила війна Росії проти України.

У трьох перших новелах кіноальманаху, зйомки яких було завершено на початку 2023 року, йдеться про корову, білого кролика і собаку, який опинився вовком. Героями наступних історій стануть коза, рибки, ще одна корова, а також, можливо, один з найпопулярніших чотирилапих «зірок», ім’я якого знає кожен українець – пес Патрон. 

У кінокомпанії зазначили, що участь у проєкті міжнародних митців розширить географію історій, які відбуваються не тільки в Україні, а скрізь, де опинились українці, рятуючись від жахіть війни.

«Для нас дуже важливо, що не тільки українські, а й закордонні режисери готові приєднатися до творчої групи кіноальманаху. Адже ми піднімаємо не лише тему порятунку тварин, йдеться про війну як гуманітарну катастрофу, що нищить все живе навколо і всередині кожного з нас. І той факт, що наші іноземні колеги розділили з нами цю страшну реальність, доводить актуальність теми екоциду в Україні для усього світу», – наголосив автор ідеї і продюсер кіноальманаху «Війна очима тварин» Олег Кохан.

SOTA Cinema Group провела перемовини із sale-агентами та потенційними партнерами щодо дистрибуції кіноальманаху, а також підписала меморандум щодо співпраці у виробництві кіноальманаха з одними з найдосвідченіших балтійських фільммейкерів – компанією HypnoFilm (Естонія), яка більше 15 років успішно займається кіновиробництвом.

Зйомки наступних трьох новел заплановані на початок весни.

Світова прем’єра має відбутися в межах одного з авторитетних кінофестивалів наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині. Фільм розказує історію про те, як на тлі знищення селян на початку 30-х, режим СРСР взявся водночас за літераторів. 

Теги: фільм тварини трейлер українці війна

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Культура

Корова, кролик та собака. Перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин»
Корова, кролик та собака. Перший трейлер українського кіноальманаху «Війна очима тварин»
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