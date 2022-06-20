Український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині

Фільм розказує історію про те, як на тлі знищення селян на початку 30-х, режим СРСР взявся водночас за літераторів

Український фільм про письменників з харківського будинку «Слово», яких радянська влада намагалась змусити працювати на благо системи, отримав нагороду на Košice International Film Festival. Фільм Тараса Томенка став найкращим ігровим фільмом фестивалю, повідомляє на своїй Facebook-сторінці Держкіно.

«В 66 квартирах будинку жили найвідоміші митці української культури — Микола Хвильовий, і Майк Йогансен, і Павло Тичина, і Наталія Ужвій, і Володимир Сосюра, і Остап Вишня, і Олесь Курбас, і Михайло Яловий, і Іван Багряний, і Раїса Троян та інші», – розповідають про персонажів кіно у відомстві.

Афіша стрічки

По суті, це історія про те, як на тлі знищення селян на початку 30-х, режим СРСР взявся водночас за літераторів, спеціально зібравши їх під одним дахом.

Світова прем’єра фільму Тараса Томенка відбулась минулого року на 37-му Варшавському кінофестивалі.

16 липня відбулася британська прем’єра фільму на I Will Tell International Film Festival (Лондон). Побачити фільм в Україні можна 17 червня у Чернівцях на фестивалі Миколайчук OPEN.

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

Пізніше Kalush Orchestra звернулись до організаторів «Євробачення».