На війні з РФ загинув вихованець київського «Динамо» Сергій Рожок
Ексгравцю збірної України було лише 38 років
Колишній півзахисник молодіжної збірної України з футболу 38-річний Сергій Рожок загинув на війні з російськими окупантами. Про його загибель 24 січня повідомила Бучанська районна асоціація футболу у Facebook.
«Сьогодні, захищаючи Україну, загинув великий майстер футболу, Людина з великої літери Сергій Рожок... немає слів від болю... втрачаємо кращих...», – йдеться у повідомленні.
Сергій Рожок народився у Славутичі (Київська область), де почав займатися футболом у ДЮФК «Каскад». У 2000 році продовжив навчання у школі київського «Динамо». З початку 2001 року залучався до ігор третьої динамівської команди, а ще через рік дебютував у складі другої команди клубу.
Навесні 2005 року футболіст приєднався до сімферопольської «Таврії», за яку провів лише одну гру проти дніпропетровського «Дніпра», яка стала його дебютом у Прем'єр-лізі України. Потім грав за «Закарпаття», столичний ЦСКА, ФК «Харків», «Десну» та «Оболонь». У складі «Оболоні» став гравцем основного складу команди та допоміг їй повернутися до елітного дивізіону української першості.
Сергій Рожок грав у «Кривбасі» та «Чорноморці», після чого у 2012 році перейшов до «Мінська», де став гравцем основи. У складі команди виграв кубок Білорусі та дебютував у єврокубках. Виступав здебільшого на позиції центрального півзахисника. У грудні 2013 року після закінчення контракту залишив команду. До завершення кар'єри у 2018 році виступав у кіровоградській «Зірці», «Німані», «Вітебську», «Гомелі» та «Смолевичах».
У складі збірних команд України дебютував у 2000 році, вийшовши на поле у грі збірної U-16 проти латвійських однолітків. У 2001-2002 роках зіграв у трьох матчах збірної України U-17, а у 2003 відіграв свій перший матч за молодіжну збірну. Всього протягом 2003-2005 рр за «молодіжку» провів 13 матчів, відзначився двома забитими м'ячами.
Як повідомлялося раніше, вітчизняний футболіст Микола Жидков загинув на війні з Росією. Спортсмен призупинив кар’єру в Польщі й повернувся в Україну, щоб боротися з країною-агресоркою.
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