«Гамлет» у помаранчевій зоні. Гучна театральна прем’єра у Рівному

На перші три прем’єрні вистави майже усі квитки продані

На рівненській сцені «Гамлет» з’явиться у перекладі Андруховича

Після тривалої перерви, викликаної суворими карантинними обмеженнями, подекуди в регіонах повертаються до роботи українські театри. Відбувається це в рамках визначених кольорових зон та з урахуванням необхідних соціально-санітарних норм.

17 і 18 квітня на сцені Рівненського академічного українського музично-драматичного театру презентують прем’єру шекспірівського «Гамлета», український переклад – Юрія Андруховича, постановка – лауреата Шевченківської премії режисера Володимира Петріва.

Рівненський театр на тривалий час призупинив діяльність, дотримуючись розпоряджень влади про карантинні обмеження.

І, зокрема, прем’єру «Гамлета» гратимуть при 50% заповнення залу і «шахматному» розміщенні глядачів, що передбачають теперішні відповідні санітарні норми.

Як повідомили «Главкому» у театрі, інтерес до прем’єрного «Гамлета» у місті надзвичайний: на перші три прем’єрні вистави майже усі квитки продані – люди скучили за мистецтвом живого театру.

– Чому «Гамлет» саме сьогодні у Рівному? – перепитує режисер Володимир Петрів. – Мені здається, що п’єса Шекспіра є «каменем спотикання» усієї світової культури. Тому і хочеться спіткнутися об щось значуще та масштабне. А тоді, перечепившись, зупинитися і з’ясувати причини такого свого спотикання. У цього матеріалу колосальний енергетичний і художній потенціал, що надзвичайно впливає на людину. «Гамлет» дозволяє говорити про те, що болить і мені особисто. У перекладі Юрія Андруховича Гамлет – «наш», тобто з відчуттям теперішнього часу, його проблем, трагедій та метаморфоз.

На головну роль принца данського Гамлета режисер Володимир Петрів запросив молодого актора і режисера Івана Даніліна, що попередньо створив у Рівному успішні вистави: «Войцек» Георга Бюхнера та «На полі крові» Лесі Українки.

Іван Данілін також значиться у афіші «Гамлета» як автор музичного оформлення.

На думку театрального критика Олега Вергеліса, цікавість до шекспірівського «Гамлета» в театральній Україні є завжди: оригінальні сценічні версії в Одесі, Івано-Франківську, у Сумах. «Сьогодні «Гамлет» особливо гостро сприймається ще і як політична п’єса і це дає можливість режисерам винахідливо і актуально маневрувати на території тексту Шекспіра», – каже Вергеліс.

Раніше департамент культури Київської міської держадміністрації анонсував найцікавіші онлайн-події столиці. Цього тижня – ні дня без театру.

«У Києві роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності у зв’язку з посиленням карантинних обмежень. Наші заклади культури щодня намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів, а столичний Департамент культури щотижня анонсує найцікавіші з них на своїй Facebook-сторінці», – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.