На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман

Журналіст з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України вступив до лав Чернівецької територіальної оборони

Максим Шварцман став 66 працівником медіа, який загинув внаслідок російської агресії

На Донеччині загинув військовий, фотокореспондент, відеооператор чернівецького інформаційного агентства АСС Максим Шварцман. Трагедія сталася 15 липня. Про це повідомило агентство АСС.

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Як зазначається, журналіст з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України вступив до лав Чернівецької територіальної оборони.

«Його рідне селище Каланчак, що на Херсонщині, було окуповане – прийняти та дозволити це Максим не міг», – йдеться в повідомленні.

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Прощатися з Максимом будуть 29 липня об 11:00 Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

Зазначимо, що Максим Шварцман став 66 працівником медіа, який загинув внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, раніше в боях за Україну загинув журналіст Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення Росії взяв зброю до рук. Рибаков воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, мав позивний «Репортер». До повномасштабної війни він працював редактором і медіаконсультантом у виданнях Chas.News, «Forbes Україна», LB, «Українська правда».