Національна опера України відновлює показ вистав: озвучено репертуар

У травні театр працюватиме двічі на тиждень – у суботу та неділю

21 травня Національна опера України відновить показ своїх вистав оперою Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» (режисер Анатолій Солов'яненко, диригент Віктор Олійник, головні партіі: Ігор Євдокименко, Ольга Фомічова, Дмитро Іванченко, Андрій Маслаков, Сергій Магера, Тетяня Пімінова). Дату відновлення діяльності театром обрано невипадково – саме цього дня в Україні відзначають День Європи.

«Частина колективу нашого театру, як і інші кияни, поступово повертається до рідного міста, велика кількість артистів перебувала у столиці постійно. Всі скучили за роботою, за глядачем, тож усі, з нетерпінням, чекають виходу на роботу. Репетиційний процес в театрі відновиться вже у вівторок, 17 травня», – зазначив у коментарі «Главкому» головний режисер Національної опери України, народний артист Украіни Анатолій Солов'яненко.

У травні театр працюватиме двічі на тиждень – у суботу та неділю. Вистави починатимуться о 14.00. Продаж квитків наразі здійснюється лише онлайн.

Репертуар травня наступний:

21 – «Севільський цирульник» Дж.Россіні,

22 – «Наталка Полтавка» М. Лисенка (у муз.редакції М.Скорика),

28 – «Ріголетто» Дж.Верді,

29 – «Служниця-пані» Перголезі.

У випадку повітряної тривоги виставу буде зупинено, а глядачів запрошено до гардеробу театру, що висновком ДСНС України визначено як укриття. Після відбою повітряної тривоги виставу буде продовжено.

Поки квитки продаватимуться лише у партер театру. Вартість квитків 100-400 грн.

«Приємно, що квитки на дві перші вистави, за п'ять днів продажів, майже розкуплені. Тож є підстави сподіватися на якнайшвидше відновлення музично-театрального життя у столиці України з вірою у перемогу України над агресором», – зазначив Солов’яненко.

Тим часом, ще майже місяць тому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко особисто благословив творчу діяльність двох драматичних Національних театрів у столиці. Це Національний театр імені Лесі Українки та Національний театр імені Івана Франка, який нині грає свої постановки на Новій сцені Театру імені Лесі Українки.

Нагадаємо, Львівська опера переобрала керівника і анонсувала низку прем'єр