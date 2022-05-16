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    Національна опера України відновлює показ вистав: озвучено репертуар

    Сцена з вистави &laquo;Сивільський цирульник&raquo; , якою Національна опера відкриває 21 травня свій воєнно-театральний сезон. - Національна опера України відновлює показ вистав: озвучено репертуар

    Сцена з вистави «Сивільський цирульник» , якою Національна опера відкриває 21 травня свій воєнно-театральний сезон.

    фото пресслужби театру

    У травні театр працюватиме двічі на тиждень – у суботу та неділю

    21 травня Національна опера України відновить показ своїх вистав оперою Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» (режисер Анатолій Солов'яненко, диригент Віктор Олійник, головні партіі: Ігор Євдокименко, Ольга Фомічова, Дмитро Іванченко, Андрій Маслаков, Сергій Магера, Тетяня Пімінова). Дату відновлення діяльності театром обрано невипадково – саме цього дня в Україні відзначають День Європи.

    «Частина колективу нашого театру, як і інші кияни, поступово повертається до рідного міста, велика кількість артистів перебувала у столиці постійно. Всі скучили за роботою, за глядачем, тож усі, з нетерпінням, чекають виходу на роботу. Репетиційний процес в театрі відновиться вже у вівторок, 17 травня», – зазначив у коментарі «Главкому» головний режисер Національної опери України, народний артист Украіни Анатолій Солов'яненко.

    У травні театр працюватиме двічі на тиждень – у суботу та неділю. Вистави починатимуться о 14.00. Продаж квитків наразі здійснюється лише онлайн.

    Репертуар травня наступний:

    • 21 – «Севільський цирульник» Дж.Россіні,
    • 22 – «Наталка Полтавка» М. Лисенка (у муз.редакції М.Скорика),
    • 28 – «Ріголетто» Дж.Верді,
    • 29 – «Служниця-пані» Перголезі.

    У випадку повітряної тривоги виставу буде зупинено, а глядачів запрошено до гардеробу театру, що висновком ДСНС України визначено як укриття. Після відбою повітряної тривоги виставу буде продовжено.

    Поки квитки продаватимуться лише у партер театру. Вартість квитків 100-400 грн.

    «Приємно, що квитки на дві перші вистави, за п'ять днів продажів, майже розкуплені. Тож є підстави сподіватися на якнайшвидше відновлення музично-театрального життя у столиці України з вірою у перемогу України над агресором», – зазначив Солов’яненко.

    Тим часом, ще майже місяць тому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко особисто благословив творчу діяльність двох драматичних Національних театрів у столиці. Це Національний театр імені Лесі Українки та Національний театр імені Івана Франка, який нині грає свої постановки на Новій сцені Театру імені Лесі Українки.

    Нагадаємо, Львівська опера переобрала керівника і анонсувала низку прем'єр

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    Теги: росія війна театр мистецтво Україна #stoprussia
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    Національна опера України відновлює показ вистав: озвучено репертуар