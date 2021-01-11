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    Культура

    Оголошено переможців літературної премії «Метафора»

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    <span lang="UK">На конкурс приймалися переклади з європейських мов, окрім російської, есеїстики та поезії&nbsp;</span> - Оголошено переможців літературної премії «Метафора»
    На конкурс приймалися переклади з європейських мов, окрім російської, есеїстики та поезії 
    Фото ілюстративне

    Темою літературного конкурсу 2020 року стало вино

    У Києві в онлайн-режимі відбулося оголошення переможців літературної премії «Метафора».

    На конкурс 2020 року приймалися переклади з європейських мов, окрім російської, есеїстики та поезії на тему вина, що були створені в кінці ХХ або початку ХХІ століття.

    Переможницею першої премії стала поетка Ія Ківа.

    «Чому темою нашого літературного конкурсу минулого року стало вино, а не, наприклад, борщ або горілка? Причин кілька. Вино - явище глобальне, і його вік обчислюється тисячоліттями. Воно тече у жилах античної літератури, йому присвячені десятки віршів Старого Заповіту. І це ще не все. Я б ризикнув порівняти процес створення вина з творчим процесом, результатом якого стає літературний твір. Навіть зовні письменники схожі на виноградарів, які з ліхтариками на лобі ночами, часто вручну, збирають урожай», - говорить засновник і фундатор літературної премії, журналіст і письменник Ігор Померанцев.

    Літературна премія була заснована 2011 року. Щороку тема конкурсу змінюється. «Метафора» є приватною ініціативою відомого радіоведучого, дисидента, журналіста Ігоря Померанцева. Своєю місією конкурс бачить демонстрацію кращих перекладів літературних творів українською мовою.

    «Ми починали літературну премію в 2011 році з теми вина і в році, що минув, ми теж завершили знову темою вина. Коли ми починали, в основному це була поезія, есеїв було мало. Ми намагалися кожного року так повертати теми конкурсу, щоб нарощувати есеїстичний потенціал, який тоді здавався дуже маленьким в Україні. Я радію, що за 9 років стали перекладати есеїстику більше, ніж поезію», - каже співорганізаторка літературної премії, лекторка і мистецтвознавиця, член українського ПЕН-клубу Діана Клочко.

    Цього року вперше на конкурсі немає чоловічих імен серед переможців. «Оскільки темою було вино, така чуттєва перемога жіноцтва дає шанс і замислитись, і здивуватись, і порадіти», - зазначає Діана Клочко.

    Вона оголосила імена фіналістів. Ними стали:

    • Наталя Бельченко. З польської поезії
    • Марина Ігнат. Жозеф Фольє. Старі вина, старі друзі
    • Ія Ківа. Анка Хербурт. Гатрахеба. Замальовки з Грузії
    • Олена Концевич. Іво Андріч. Про вино
    • Ніна Макуха. Три вірші з польської поезії
    • Тетяна Марченко. Ерік Азімов. Як важливо бути скромним
    • Ірина Папа. Клаус Ріфб’єрґ. Радість у вині
    • Ірина Петерсон (Павлюк). З естонської поезії
    • Леся Сташків. Пабло Неруда. Ода вину
    • Анна Харченко. Мішель Онфре. Вино – мистецтво час

    Членами журі були: Марк Бєлорусець, Євгенія Кононенко, Ірина Славінська, Юлія Шекет.

    Ознайомитися із перекладами можна за посиланням.

    Як повідомляв «Главком», переможницею минулого року стала Юлія Шекет за переклад вірша Осипа Мандельштама «Меганом».

    Теги: конкурс мова література Україна письменник премія
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