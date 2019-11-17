Пішла з життя знаменита керівниця балету Національної опери України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аніко Рехвіашвілі померла у віці 55 років

Колеги балетмейстерки Аніко Рехвіашвілі зазначають, що вона хворіла

У суботу, 16 листопада, пішла з життя художня керівниця Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка, відома балетмейстерка Аніко Рехвіашвілі. Їй було 55 років.

Про це повідомили у пресслужбі театру.

Наразі точно невідомо, що стало причиною її смерті, однак колеги балетмейстерки зазначають, що вона хворіла.

«Вона була великою творчою особистістю з власним баченням і розумінням сутності хореографічного мистецтва, віддавала горіння свого серця і велике натхнення балету, який був альфою і омегою її творчого життя. Вона залишила яскравий слід не тільки в історії Національної опери України, а й у світовому хореографічному мистецтві», - відзначили в Національній опері.

Балетмейстерка все життя присвятила балету. Вона є автором хореографічних постановок для драматичних театрів, кіно і різних шоу. А за час своєї роботи в Національній опері України реалізувала численні хореографічні постановки для спектаклів, зокрема, «Віденський вальс», «Наталка Полтавка», «Дама з камеліями».

Рехвіашвілі була лауреаткою Міжнародного конкурсу ім. Сержа Лифаря (1996 р., третя премія у номінації хореографія), а також лауреаткою 25-ї ювілейної премії «Київська пектораль» у номінації «Краще пластичне вирішення вистави» (балет «Снігова королева»).

До слова, у суботу в Росії помер відомий опозиційний політик.