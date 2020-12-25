Пішов з життя відомий музичний журналіст Олександр Євтушенко

Євтушенко кілька років хворів на енцефалопатію

У Києві помер український 63-річний музичний журналіст, критик та продюсер Олександр Євтушенко. Упродовж кількох останніх років він хворів на енцефалопатію.

«23 грудня ввечері у Сашка відірвався тромб і потрапив у легені. Реанімація не врятувала. Напередодні вранці він розповів, що йому приснився Василь Сліпак і снайпер, який його застрелив», – повідомила його дружина Олена на сторінці Євтушенка у Facebook.

Прощання відбудеться об 11 годині у суботу, 26 грудня, на Байковому кладовищі (крематорій).

Олександр Євтушенко був музичним журналістом, продюсером, теле- та радіоведучим.

Редагував перші українські музичні періодичні видання «Рок-око», «Аудіотолока», «Галас». Також співпрацював з часописами «День», «Дзеркало тижня», радіостанціями «Київ» та «Свобода». Був пресаташе та продюсером музичних фестивалів.

Спільно з аудіокомпанією «Атлантик» започаткував велику аудіосерію «Українська колекція. Рок-легенди України» – це понад 20 дисків із записами Тараса Петриненка, гуртів «Кому Вниз», «Брати Гадюкіни», «Плач Єремії», «Пікардійська терція» тощо.

Нагадаємо, 12 грудня пішов з життя український композитор Олександр Жилінський, пісні якого виконували Караченцев і Толкунова.