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    Культура

    Пішов з життя відомий музичний журналіст Олександр Євтушенко

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    <span>Прощання із Олександром Євтушенком відбудеться об 11 годині у суботу, 26 грудня, на Байковому кладовищі</span> - Пішов з життя відомий музичний журналіст Олександр Євтушенко
    Прощання із Олександром Євтушенком відбудеться об 11 годині у суботу, 26 грудня, на Байковому кладовищі

    Євтушенко кілька років хворів на енцефалопатію

    У Києві помер український 63-річний музичний журналіст, критик та продюсер Олександр Євтушенко. Упродовж кількох останніх років він хворів на енцефалопатію.

    «23 грудня ввечері у Сашка відірвався тромб і потрапив у легені. Реанімація не врятувала. Напередодні вранці він розповів, що йому приснився Василь Сліпак і снайпер, який його застрелив», – повідомила його дружина Олена на сторінці Євтушенка у Facebook.

    Прощання відбудеться об 11 годині у суботу, 26 грудня, на Байковому кладовищі (крематорій).

    Олександр Євтушенко був музичним журналістом, продюсером, теле- та радіоведучим.

    Редагував перші українські музичні періодичні видання «Рок-око», «Аудіотолока», «Галас». Також співпрацював з часописами «День», «Дзеркало тижня», радіостанціями «Київ» та «Свобода». Був пресаташе та продюсером музичних фестивалів.

    Спільно з аудіокомпанією «Атлантик» започаткував велику аудіосерію «Українська колекція. Рок-легенди України» – це понад 20 дисків із записами Тараса Петриненка, гуртів «Кому Вниз», «Брати Гадюкіни», «Плач Єремії», «Пікардійська терція» тощо.

    Нагадаємо, 12 грудня пішов з життя український композитор Олександр Жилінський, пісні якого виконували Караченцев і Толкунова.

    Теги: Київ музика культура дружина журналіст
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